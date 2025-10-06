Hamàs i Netanyahu xoquen a les portes de les negociacions de pau
El primer ministre israelià va avisar ahir que no complirà la resta de punts del pla de Washington per a Gaza fins que Hamàs alliberi tots els ostatges, vius i morts
Andrea López-Tomàs
L’encanteri sembla dissipar-se. Després de les alegries inicials per l’acceptació tant per part d’Israel com de Hamàs del pla per posar fi a la guerra a Gaza del president estatunidenc Donald Trump, la realitat comença a fer-se sentir. Així doncs, mentre les delegacions de les dues parts inicien les negociacions a Egipte, apareixen els primers indicis que no serà un diàleg simple. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va avisar ahir que no complirà la resta de punts del pla de Washington fins que Hamàs alliberi tots els ostatges, vius i morts. Per la seva banda, un alt funcionari del grup palestí va declarar a l’Agence France-Presse que està desitjós d’arribar a un acord per posar fi a la guerra i portar a terme "immediatament" un intercanvi de presoners.
No obstant, va insistir que es compleixin els altres 19 punts del pla de Trump. Segons la mateixa font, Hamàs va insistir, durant les comunicacions amb els mediadors, en la necessitat que Israel suspengui totes les operacions militars a la Franja de Gaza, cessi totes les activitats aèries, de reconeixement i de sobrevol de drons, i es retiri de Gaza. Totes aquestes peticions estan recollides en la proposta de Trump. Netanyahu, de moment, es nega a comprometre’s amb res. "No avançarem amb cap dels articles del pla fins que es compleixi l’alliberament dels segrestats, vius i morts, i siguin traslladats a territori israelià", va dir durant un fòrum en comentaris recollits pel canal 12 de la televisió israeliana.
Manifestacions a Tel-Aviv
Netanyahu considera que l’alliberament dels 48 ostatges que encara queden a la Franja, només 20 dels quals segueixen amb vida, és la primera i principal qüestió entre els 20 punts de l’oferta presentada per Trump. Al seu torn, és la demanda més exigida per la seva societat. Desenes de milers de persones van sortir ahir al carrer a Tel-Aviv per pressionar per l’acord i evitar que el primer ministre israelià i els seus socis ultradretans el torpedinin. La majoria de la societat israeliana exigeix el final de la guerra contra Gaza per poder alliberar els ostatges i evitar les morts de més soldats. Només una discreta minoria es mobilitza en favor d’acabar amb el patiment palestí.
A més de la intenció del líder israelià d’establir les diferents parts de l’execució de l’acord –que no compta amb un calendari específic–, els seus socis de Govern van encara més enllà. "Si Hamàs es nega a alliberar els ostatges, l’Exèrcit israelià intensificarà el foc fins a derrotar Hamàs i garantir la tornada de tots", va dir el ministre de Defensa, Israel Katz.
Operacions militars
Les tropes israelianes porten gairebé dos anys intentant rescatar els captius exercint pressió militar, però la presència d’encara una cinquena part dels ostatges a l’enclavament demostra que aquesta estratègia no els ha funcionat. Dels 250 segrestats per Hamàs i altres milícies palestines el 7 d’octubre del 2023, la majoria han sortit gràcies als acords de treva i intercanvi de presoners. Menys d’una desena han sigut alliberats en operacions militars.
Aquestes contundents declaracions en les hores prèvies a l’inici de les negociacions a Egipte posen de manifest la complexitat del diàleg que s’acosta. "Les negociacions tenen per objectiu discutir el calendari per preparar les condicions sobre el terreny per al trasllat dels captius retinguts a Gaza, com a preludi a l’inici del procés d’intercanvi de presoners", va dir un alt funcionari palestí a AFP. "Hamàs està molt interessat a arribar a un acord per posar fi a la guerra", va declarar sota anonimat.
Pèrdua de la moneda de canvi
"L’ocupació [amb referència a Israel] no ha d’obstaculitzar la implementació del pla del president Trump; si l’ocupació té intencions genuïnes d’arribar a un acord, Hamàs està a punt", va afegir. Les dues delegacions inicien avui les negociacions a Al-Arish, una ciutat del Sinaí egipci, a menys de 50 quilòmetres de la frontera amb Gaza. Malgrat haver-se mostrat disposat a alliberar tots els ostatges a canvi de 250 presos palestins que compleixen cadena perpètua i més de 1.700 detinguts a Gaza arrestats després del 7 d’octubre del 2023, Hamàs insisteix que aquest intercanvi inclogui alhora una treva i una primera retirada parcial de les tropes israelianes de les seves posicions actuals a la Franja. De moment, el Govern d’Israel no sembla gaire disposat a concedir-los això, i obliga el grup palestí a entregar la seva única moneda de canvi a canvi de pràcticament res.
Mentre continuaven els atacs a la Franja, des de Washington, arribaven alguns retrets. "No es poden alliberar ostatges enmig d’atacs, així que aquests hauran de cessar", va declarar el secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, a CBS News.
