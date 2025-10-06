Lecornu dimiteix com a primer ministre de França poques hores després de nomenar el seu Govern
El primer ministre sortint bat tots els rècords, convertint-se en el més breu de la Va República i el seu govern en el més efímer de la història de França
Leticia Fuentes
27 dies després de ser nomenat primer ministre de França, Sébastien Lecornu ha presentat aquest dilluns la seva dimissió al president Emmanuel Macron. Es tracta d’un nou rècord com a cap de Govern més efímer de la Va República, superant els tres mesos de Michel Barnier, que va caure al desembre de 2024 després d’intentar aprovar els pressupostos de 2025.
“Les condicions no es compleixen perquè pugui exercir les meves funcions com a primer ministre”, va afirmar Lecornu en la seva compareixença de premsa, on va fer pública la seva dimissió. El primer ministre sortint considera que la composició del govern no va ser fluida i va denunciar l’afany partidista d’alguns partits polítics davant la proximitat de les eleccions presidencials. Un clar dard al ministre de l’Interior, Bruno Retailleau, que va entrar en rebel·lia i va amenaçar de dimitir minuts després de l’anunci de la composició del nou Executiu. Per a qui també és president de Els Republicans, el retorn de l’exministre d’Economia, Bruno Le Maire, com a ministre de Defensa, li generava un rebuig important, ja que s’allunyava de la “ruptura promesa” pel cap de Govern. “La composició del govern no reflecteix la ruptura promesa”, va criticar Retailleau aquest diumenge a la nit a través de la xarxa social X.
Lecornu no ha pogut resoldre la difícil equació de formar un govern conciliador. Només unes hores després de fer pública la composició del nou Executiu, el seu govern implosionava i es convertia en el més curt de la història de França, obligant-lo a presentar la seva dimissió al president aquest dilluns.
Durant aquestes primeres hores, era difícil trobar algú a l’arc parlamentari conforme amb aquest Executiu. Per a l’esquerra socialista, era “una provocació”. Per als insumisos, es tractava d’“un circ” creat per un govern que intentava “donar lliçons d’estabilitat i responsabilitat”. Mentrestant, l’extrema dreta de Marine Le Pen no perdia el temps, i des de primera hora d’aquest dilluns, la cúpula de Agrupació Nacional es reunia a la seva seu per valorar el següent pas. “La tria d’aquest mateix govern, adobat amb l’home que va portar França a la fallida, és patètica”, sentenciava Le Pen.
S’espera que, després de la seva compareixença, el primer ministre sortint es reuneixi amb els seus ministres al Palau de Matignon a les 13.00 hores, segons informació de fonts ministerials. Després de l’anunci, França torna a quedar sense primer ministre i sense govern, ancorant-se gairebé de manera permanent en una crisi política de difícil solució.
Les primeres reaccions demanen eleccions
Mentre el país gallec comença a assumir que torna a quedar-se sense govern, les forces polítiques es reuneixen aquest dilluns d’urgència per traçar una nova fulla de ruta.
Per a la presidenta dels insumisos a l’Assemblea Nacional, Mathilde Panot, la clau per sortir d’aquesta crisi política està clara: el president ha de dimitir. “Lecornu dimiteix. Tres primers ministres derrotats en menys d’un any. El compte enrere ha començat. Macron ha de marxar”, va afirmar al seu compte de X. El seu cap, Melenchon, anava més enllà i demanava l’examen immediat de la moció de destitució d’Emmanuel Macron presentada fa unes setmanes per 104 diputats.
Des de la porta de la seva seu, Marine Le Pen va qüestionar la capacitat del president per “resistir-se a la dissolució”: “Li demano que dissolgui l’Assemblea Nacional. Som al final del camí. No hi haurà més demà (...) Hem arribat al final de la broma, la farsa ja ha durat massa”, va opinar.
