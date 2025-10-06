'Surfer subway', el repte de Tiktok que ha matat una vintena de joves al metro de Nova York des del 2023
Aquest dissabte, dues nenes de 12 i 13 anys van perdre la vida quan intentaven posar-lo en pràctica. "Pujar a un vagó del metro no és surfejar, és un suïcidi", assegura contundentment el responsable del transport públic novaiorquès
David López Frías
Consternació a Nova York per l'aparició dissabte dels cossos de dues nenes, de 12 i 13 anys, a l'interior de les instal·lacions del metro de la ciutat. Darrere de la seva mort hi ha un perillós repte viral que és tendència a Tiktok. Es tracta del 'subway surfer', que es traduiria com a 'surfers del metro', i, segons la Policia de Nova York (NYPD) s'ha cobrat la vida d'una vintena de joves des del 2023.
Una patrulla va descobrir els cadàvers de les dues nenes a Marcy Avenue, a Brooklyn, després d'una trucada d'alerta.
El 'subway surfer consisteix, com el seu nom indica, a pujar al sostre d'un dels vagons del tren subterrani i mantenir-se dret fins a la parada següent. Una perillosa pràctica que sol acabar de forma dramàtica per caigudes des del comboi, atropellaments o electrocució pel voltatge de les línies.
L'origen del repte es troba al 2023. Des d'aleshores, segons la cadena nord-americana NBC, s'han registrat més d'una vintena de morts a les estacions de metro dels EUA: sis el 2023, dotze el 2024 i cinc des de començament d'aquest 2025.
La preocupació va en augment i no només per les 23 morts, sinó per tota la resta de joves que ho han intentat. El número d'intervencions i arrestos per part de la policia relacionats amb el repte del 'subway surfer' s'han disparat: el 2023 es va detenir 135 persones per surfejar als vagons del metro. El 2024, la xifra va pujar a 229. I aquest 2025 ja en van 52.
Un detingut de nou anys
Una altra de les dades que preocupa les autoritats nord-americanes és la curta edat dels practicants d'aquest repte mortal: les nenes mortes dissabte passat tenien 12 i 13 anys, però el detingut més jove per haver pujat al sostre del metro des que es va estendre aquest repte viral només tenia 9 anys en el moment de l'arrest.
"És dolorós que dos joves hagin mort perquè, per algun motiu, van pensar que viatjar fora d'un vagó del metro era un joc acceptable. Pares, professors i amics han de ser clars amb els seus éssers estimats: pujar a un vagó del metro no és surfejar, és un suïcidi". Aquestes són les contundents declaracions del president de Transport de Transport de Nova York després de l'incident.
Dos casos a Espanya
I a Espanya? Per ara, el 'subway surfer' encara no ha arribat a quallar entre els joves com a tendència i només s'han documentat un parell de casos semblants. El primer va tenir lloc a l'octubre del 2023, any en què va néixer el repte. Va passar a l'estació de metro de Bilbao (Madrid). Dos joves van pujar al sostre d'un dels combois i van ser gravats, sense que s'haguessin de lamentar danys.
El segon ha estat més recent, el mes d'abril passat: un francès que es trobava d'Erasmus a Espanya i es va enregistrar viatjant a la part exterior de la línia 5 del metro de Madrid. Es va enganxar a l'últim vagó, va pujar les imatges a Tiktok i es va fer viral, aconseguint centenars de milers de visualitzacions.
Les morts que s'han produït a les línies de metro de l'Estat en els últims temps no tenen a veure amb reptes virals de tiktok, però sí amb imprudències, com baixar a les vies a orinar o caure-hi en estat d'embriaguesa.
