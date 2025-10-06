Trump celebrarà el seu aniversari amb un combat la UFC a la Casa Blanca
L'esdeveniment se celebrarà el 14 de juny de 2026
EFE
El president nord-americà, Donald Trump, va declarar aquest diumenge que la Casa Blanca acollirà el 14 de juny de 2026, dia del seu aniversari, una "gran lluita" de l’UFC, avançant així la data de l’esdeveniment anunciada el passat agost per la franquícia d’arts marcials mixtes. El mandatari va fer l’anunci durant la seva visita a l’Estació Naval de Norfolk (Virginia) per retre homenatge a la Marina dels EUA en el seu 250è aniversari.
"El 14 de juny de l’any vinent tindrem una gran lluita de l’UFC a la Casa Blanca… als seus terrenys", va dir Trump amb entusiasme. L’anunci avança la data anunciada el passat agost pel director executiu de l’UFC, Dana White, que havia indicat que l’esdeveniment se celebraria el pròxim 4 de juliol amb motiu del 250è aniversari de la Independència dels Estats Units.
El propi Trump havia avançat el juliol passat la seva intenció de celebrar una vetllada a la residència presidencial amb motiu del proper Dia de la Independència, tot i que l’UFC no s’hi havia pronunciat.
White va assegurar en una entrevista a CBS el passat agost que Trump havia designat la seva filla Ivanka per ajudar amb la planificació de l’esdeveniment.
Des de la seva campanya presidencial, Trump manté una estreta relació amb White, que ha aparegut en diversos esdeveniments al seu costat. A més, el mandatari republicà va assistir com a espectador a la vetllada de l’UFC a Nova Jersey el passat juny.
El 14 de juny passat, Washington va acollir un gran desfilada militar per commemorar el 250è aniversari de les Forces Armades dels Estats Units, que coincidí amb el 79è aniversari del president nord-americà.
La desfilada va originar una sèrie de manifestacions arreu del país batejades com a 'No King', que reflectien el descontentament de bona part de l’opinió pública per les batudes contra immigrants.
