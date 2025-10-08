A 110 milles nàutiques de Gaza
Israel assalta els vaixells d’una segona flotilla a Gaza i deté vuit espanyols
La Coalició de la Flotilla de la Llibertat i Thousand Madleens to Gaza confirmen l'assalt dels seus nou vaixells
Mario Saavedra
L’Armada israeliana ha tornat a atacar en aigües internacionals un grup de vaixells d’activistes que miraven de trencar el bloqueig de Gaza. Almenys tres vaixells de la Coalició de la Flotilla de la Llibertat (FFC) i Thousand Madleens to Gaza (TMTG) han sigut interceptats: Gaza Sunbirds, Alaa Al-Najjr i Anas Al-Sharif han sigut abordats a les 04.34 hores a 120 milles nàutiques (220 quilòmetres) de Gaza. A les 7.45 hores la resta dels velers de Thousand Madleens i el vaixell Conscience també han estat assaltats en aigües internacionals a una distància aproximada de 110 milles nàutiques de la costa de Gaza, tot segons ha informat l’organització en un comunicat. Haurien quedat detinguts vuit ciutadans amb passaport espanyol.
La tripulació incloïa metges, activistes i polítics electes. «Han sigut segrestats, així com l’ajuda vital per valor de més de 110.000 dòlars en medicaments, equips respiratoris i subministraments nutricionals que estaven destinats als famolencs hospitals de Gaza. Es desconeix on són», assegura la Flotilla per la Llibertat. «Israel no té autoritat legal per detenir voluntaris internacionals a bord d’aquests vaixells», diu David Heap, Comitè Directiu de la Coalició de la Flotilla del Canadà i la Flotilla de la Llibertat.
Afirmen que la confiscació viola descaradament el dret internacional i desafia les ordres vinculants de la CIJ que requereixen un accés humanitari sense obstacles a Gaza. Els nostres voluntaris no estan subjectes a la jurisdicció israeliana i no poden ser penalitzats per entregar ajuda o impugnar un bloqueig il·legal. La seva detenció és arbitrària, il·legal i ha d’acabar immediatament».
Avisat el Ministeri
Malgrat que el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va dir aquesta setmana que «no li constava» la presència de ciutadans espanyols, des de l’organització asseguren que abans de marxar van enviar al Ministeri i a funcionaris concrets els noms i DNI dels participants espanyols.
El Ministeri d’Exteriors israelià ha informat en el seu compte de la xarxa social X que «les embarcacions i els passatgers van ser traslladats a un port israelià», ha assegurat que «totes» les persones a bord es troben en «bon estat de salut» i que seran deportats «ràpidament». En el mateix missatge, ha assenyalat que «un altre intent inútil de trencar el bloqueig naval legal i entrar en una zona de combat ha acabat sense resultats».
La flotilla, amb uns 140 tripulants, ja preveia que les seves embarcacions fossin detingudes al Mediterrani, igual que va passar dimecres passat amb la Flotilla Global Sumud, que va salpar gairebé un mes abans que la de la Llibertat.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Bombes en cistelles de bàsquet a Manresa: l'acció per demanar la suspensió del Baxi-Hapoel
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- La corredora i influencer Leire Fernández, en el podi de l'Ultra Salomon: 'La vida és com el km 16: tot puja, però tranquil que després et deixen baixar