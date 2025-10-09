Internacional
Candidats al Nobel de la Pau 2025: de l’espectacle de Trump a la discreció de les xarxes ciutadanes d’emergència al Sudan
Iúlia Navalnaia, vídua de l’opositor rus Aleksei Navalni, se situa a la part alta de la llista de candidats favorits
Montse Martínez
Com si fos una broma, el prestigiós Premi Nobel de la Pau es fallarà només uns dies després que Donald Trump s’hagi atribuït un incipient acord de pau entre Israel i Hamàs. Es pot treballar per la pau des de l’estridència i l’espectacle, com en el cas del president dels EUA, o bé des de la discreció i el compromís, com les xarxes de ciutadans voluntaris del Sudan que, a escala local, s’impliquen en situacions d’emergència (Emergency Response Rooms Sudan, ERRs, per les seves sigles en anglès).
Són els perfils més dispars entre els 338 candidats al Nobel de la Pau 2025, el guanyador del qual es donarà a conèixer el divendres 10 d’octubre a la capital noruega. Dos perfils que, tot i ser tan diferents, apareixen a les travesses com a possibles guanyadors del prestigiós guardó. Entre ells també hi ha noms com Iúlia Navalnaia, vídua de l’opositor rus Aleksei Navalni —mort en una presó de Sibèria com a conseqüència, segons la seva esposa, d’un enverinament—, que ha recollit el testimoni del seu company.
Com si estigués calculat, la situació internacional beneficia sens dubte el president dels Estats Units, artífex de l’acord de pau tancat a Egipte entre Israel i Hamàs amb el compromís d’alliberar tots els ostatges israelians en mans de l’organització que governa la Franja.
El president nord-americà segueix convençut, com en el seu primer mandat, que mereix el guardó, tot i que és conscient que no li’l concediran, coincidint amb l’opinió general dels experts. “Potser trobin una excusa per no donar-me’l”, ha dit el republicà, que s’atribueix haver encès una petita llum al final del túnel de la guerra a l’Orient Pròxim després de dos anys de conflicte.
El president republicà ha entrat a la llista de candidats susceptibles de ser guardonats de la mà del primer ministre israelià Benjamín Netanyahu, que l’ha proposat juntament amb els mandataris de quatre països —Bielorússia, Gabon, Guinea Bissau i Pakistan. Netanyahu argumenta que Trump treballa per la solució del conflicte a la zona, inclosa la Franja de Gaza, on Israel ha massacrat 66.000 persones en resposta a l’atac terrorista de Hamàs perpetrat fa dos anys, que va causar més d’un miler de morts.
Crisi humanitàries silencioses
A les antípodes de l’espectacle trumpista, la gestió silenciosa de les crisis humanitàries també es fa un lloc entre els candidats millor situats per rebre el Nobel de la Pau, de la mà de les Emergency Response Rooms Sudan (ERRs). Es tracta d’una iniciativa comunitària formada per comitès de resistència que han jugat un paper crucial en l’ajuda humanitària durant la cruenta —encara que poc mediàtica— guerra civil sudanesa iniciada l’abril de 2023.
Les travesses són àmplies, tenint en compte que també ho és la llista de candidats: dels 338 presentats, 244 són persones i 94 organitzacions. Així, al costat de Trump, Navalnaia i les xarxes locals d’assistència del Sudan, hi apareixen noms com el del portuguès António Guterres, secretari general de les Nacions Unides, i organitzacions humanitàries com la Agència de l’ONU per als Refugiats de Palestina a l’Orient Pròxim (UNRWA).
Aquesta entitat ha estat durament castigada per Israel, fins al punt de prohibir-ne l’activitat a Palestina i retallar-li bona part del finançament. Les ONG Metges Sense Fronteres (MSF) i Reporters Sense Fronteres (RSF) també sonen com a possibles guardonades.
Fins i tot Elon Musk figura entre els candidats, proposat pel eurodiputat eslovè del Partit Popular Europeu, Branko Grimspor, amb l’argument de l’“impacte positiu, extraordinari i global” del propietari de SpaceX, Tesla i X en la seva tasca per protegir la llibertat d’expressió.
També hi torna a aparèixer Greta Thunberg, nominada any rere any i coneguda com “l’eterna candidata al Nobel” per la seva lluita mediambiental. Enguany destaca per la seva participació en la flotilla que intentava portar ajuda humanitària a Gaza, una acció que, tot i no assolir l’objectiu, ha mantingut el conflicte en el focus mediàtic.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir