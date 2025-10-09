Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Pròxim Orient

Els primers passos de l’acord entre Israel i Hamàs: retirada de tropes i alliberament d’ostatges a partir de dissabte

En la trobada d’aquesta tarda a Egipte es concretaran les primeres accions a executar per consolidar l’alto el foc

Arxiu - Palestins al costat del cadàver d’un nen mort pels atacs de l’Exèrcit d’Israel contra la Franja de Gaza, a prop de l’Hospital Naser de la ciutat de Khan Yunis (arxiu)

Arxiu - Palestins al costat del cadàver d’un nen mort pels atacs de l’Exèrcit d’Israel contra la Franja de Gaza, a prop de l’Hospital Naser de la ciutat de Khan Yunis (arxiu) / Europa Press/Contacto/Moaz Abu Taha - Archivo

Laura Puig

Barcelona

Israel i Hamàs han arribat aquesta matinada a un principi d’acord per a un alto el foc a Gaza i pavimentar el camí cap a la pau a l’enclavament palestí després de més de dos anys de brutal ofensiva israeliana en una desproporcionada represàlia per l’atac islamista del 7 d’octubre del 2023. A falta de conèixer en profunditat els detalls del pacte que està previst que es ratifiqui aquest dijous a Egipte, on des de dilluns es mantenen converses, aquests són els temps marcats per les diferents parts:

Reunió del Govern israelià

L’Executiu de Benjamin Netanyahu té previst reunir-se aquesta tarda a les 17 hores per ratificar el principi d’acord assolit a Egipte. Queda per veure la posició dels ministres ultres del Govern, Itamar Ben-Gvir i Bezalel Smotrich, més partidaris de mantenir l’ofensiva i de l’annexió de tots els territoris palestins.

Desplegament de tropes

L’Exèrcit israelià ja està preparant el replegament de les seves tropes. Segons el consensuat per les parts i l’anunciat per Donald Trump, «Israel retirarà les seves tropes fins a una línia acordada», amb referència a la «línia groga» estipulada pels EUA en el pla de pau presentat fa una setmana i que marca la primera fase de la retirada total de la Franja.

«Les Forces de Defensa d’Israel han començat els preparatius operatius previs a l’aplicació de l’acord. Com a part d’aquest procés, s’estan portant a terme les tasques prèvies i un protocol de combat per passar aviat a unes línies de desplegament modificades», han explicat les Forces de Defensa d’Israel aquest dijous en un comunicat.

Segons aquesta divisió, les tropes israelianes podran quedar-se a Gaza en un perímetre d’una profunditat d’entorn d’1,5 quilòmetres a la seva zona més estreta i 6,5 quilòmetres a la més ampla, garantint la presència militar a gairebé la meitat de l’enclavament.

La retirada parcial de les tropes israelianes permetrà que les milícies gazianes, encapçalades per Hamàs, puguin localitzar tots els ostatges.

Intercanvi d’ostatges i presos

Hamàs alliberarà els 20 ostatges que s’estima que continuen vius entre dissabte i diumenge, segons ‘Haaretz’, a canvi d’ uns 1.950 presos palestins, entre els quals hi ha 250 condemnats a cadena perpètua i 1.700 detinguts més des del 7 d’octubre del 2023.

L’intercanvi, segons consta en l’acord, ha de tenir lloc dins de les 72 hores d’implementació del pacte. Trump ha assegurat que els 48 segrestats que segueixen a l’enclavament, inclosos els morts, estaran fora de l’enclavament dilluns.

