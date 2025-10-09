Trump, sobre el Premi Nobel de la Pau: "Potser troben una excusa per no donar-me’l"
El president dels Estats Units reivindica que mereix el guardó per haver posat fi a "set guerres"
El president dels Estats Units, Donald Trump, va tornar a reivindicar aquest dimecres que mereix el Premi Nobel de la Pau per haver posat fi, segons va afirmar, a set guerres, tot i que es va mostrar escèptic sobre la possibilitat de rebre’l i va suggerir que el comitè podria buscar un pretext per no concedir-l’hi.
«No crec que ningú a la història hagi resolt tantes (guerres), però potser troben una excusa per no donar-me’l», va dir Trump en ser preguntat per la premsa si espera obtenir el guardó, el guanyador del qual s’anunciarà aquest divendres.
El mandatari va assegurar que, durant els mesos que porta del seu segon mandat, ha resolt set conflictes, i va sostenir que la guerra a Gaza podria ser la vuitena gràcies al seu pla de pau. A més, va afegir que confia poder resoldre la guerra d’Ucraïna.
«Hem resolt set guerres. Som a prop de resoldre’n una vuitena, i crec que acabarem resolent la situació amb Rússia», va declarar Trump, que va afirmar que «molts països» l’han nominat per al Nobel.
Trump sol afirmar que ha posat fi a set conflictes internacionals: Cambodja-Tailàndia, Kosovo-Sèrbia, República Democràtica del Congo-Ruanda, Pakistan-Índia, Israel-Iran, Egipte-Etiòpia i Armènia-Azerbaidjan.
Tanmateix, experts assenyalen que no ha promogut cap tractat formal de pau i que, en diversos d’aquests conflictes, només s’han assolit treves fràgils.
Les autoritats de països com Israel, Pakistan, Cambodja, Armènia o l’Azerbaidjan han nominat o han expressat el seu suport perquè el republicà obtingui el guardó.
Trump mai no ha amagat el seu anhel de rebre el Nobel de la Pau, especialment des que el va obtenir l’any 2009 l’expresident Barack Obama, el seu gran rival polític.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir