Successos
Detinguda una jove a Itàlia acusada d’haver matat els seus tres fills acabats de néixer
La investigació va començar el juliol de l’any passat, quan els pares de la dona van trobar els cossos de dos nadons embolicats amb una manta dins d’un armari de casa seva
EFE
Una jove italiana de 25 anys ha estat detinguda a Reggio Calabria (sud d’Itàlia) sota l’acusació d’haver matat els seus dos fills acabats de néixer, que van ser trobats embolicats amb una manta dins d’un armari, i sota la sospita que també hauria assassinat un altre fill nascut fa tres anys, segons va informar anit la Policia en un comunicat.
La investigació es va iniciar el juliol de l’any passat, quan els pares de la dona van trobar els cossos dels dos nadons embolicats amb una manta dins d’un armari a casa seva, a la localitat de Pellaro, i la dona va ser posada sota arrest domiciliari.
Les càmeres de vigilància dels voltants de l’habitatge van revelar que la jove havia estat sola a l’interior entre les 19.00 i les 20.30 hores del 8 de juliol de 2024, l’hora presumpta del naixement i de la mort dels nens. Les proves van confirmar que els nadons havien nascut vius i que les morts es van produir per asfíxia.
Els pares van explicar que, en aquella data, la seva filla havia estat ingressada a l’Hospital General de Reggio Calabria per tractar una hemorràgia greu poc abans que es trobessin els nadons, i van afirmar que no sabien que estava embarassada.
A més, els investigadors, a través dels missatges intercanviats amb el seu xicot, que també està sent investigat per complicitat, han reconstruït que la parella ja havia viscut una situació similar l’any 2022.
Els missatges entre tots dos revelen desacords intensos sobre si havien de quedar-se o no amb el nadó, fins a l’agost, data en què suposadament la dona va donar a llum i es va desfer del cos del nounat. Aquest tercer nadó està sent buscat per unitats canines especialitzades a la zona on vivien la dona detinguda i el seu company, així com en terrenys de la seva família immediata.
