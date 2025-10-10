Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detinguda una jove a Itàlia acusada d’haver matat els seus tres fills acabats de néixer

La investigació va començar el juliol de l’any passat, quan els pares de la dona van trobar els cossos de dos nadons embolicats amb una manta dins d’un armari de casa seva

Una imatge d'arxiu de la Policia Italiana

Una imatge d'arxiu de la Policia Italiana / Europa Press/Contacto/Valentina / Europa Press

EFE

Roma

Una jove italiana de 25 anys ha estat detinguda a Reggio Calabria (sud d’Itàlia) sota l’acusació d’haver matat els seus dos fills acabats de néixer, que van ser trobats embolicats amb una manta dins d’un armari, i sota la sospita que també hauria assassinat un altre fill nascut fa tres anys, segons va informar anit la Policia en un comunicat.

La investigació es va iniciar el juliol de l’any passat, quan els pares de la dona van trobar els cossos dels dos nadons embolicats amb una manta dins d’un armari a casa seva, a la localitat de Pellaro, i la dona va ser posada sota arrest domiciliari.

Les càmeres de vigilància dels voltants de l’habitatge van revelar que la jove havia estat sola a l’interior entre les 19.00 i les 20.30 hores del 8 de juliol de 2024, l’hora presumpta del naixement i de la mort dels nens. Les proves van confirmar que els nadons havien nascut vius i que les morts es van produir per asfíxia.

Els pares van explicar que, en aquella data, la seva filla havia estat ingressada a l’Hospital General de Reggio Calabria per tractar una hemorràgia greu poc abans que es trobessin els nadons, i van afirmar que no sabien que estava embarassada.

A més, els investigadors, a través dels missatges intercanviats amb el seu xicot, que també està sent investigat per complicitat, han reconstruït que la parella ja havia viscut una situació similar l’any 2022.

Els missatges entre tots dos revelen desacords intensos sobre si havien de quedar-se o no amb el nadó, fins a l’agost, data en què suposadament la dona va donar a llum i es va desfer del cos del nounat. Aquest tercer nadó està sent buscat per unitats canines especialitzades a la zona on vivien la dona detinguda i el seu company, així com en terrenys de la seva família immediata.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
  2. La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
  3. Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
  4. Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
  5. Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
  6. L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
  7. El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
  8. Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat

El ple de Berga aprova una moció de suport al poble palestí presentada pel Casal Panxo

El ple de Berga aprova una moció de suport al poble palestí presentada pel Casal Panxo

La demanda d’antidepressius a les farmàcies creix un 24% l’últim any i les dones en lideren el consum

La demanda d’antidepressius a les farmàcies creix un 24% l’últim any i les dones en lideren el consum

L’auge tecnològic de Catalunya reverteix la fuga de cervells: «Amb dues carreres i un màster, només optava a unes pràctiques de 900 euros; a Alemanya me’n van pagar 3.500»

L’auge tecnològic de Catalunya reverteix la fuga de cervells: «Amb dues carreres i un màster, només optava a unes pràctiques de 900 euros; a Alemanya me’n van pagar 3.500»

Detinguda una jove a Itàlia acusada d’haver matat els seus tres fills acabats de néixer

Detinguda una jove a Itàlia acusada d’haver matat els seus tres fills acabats de néixer

Castellfollit del Boix, terra de mongetes

Castellfollit del Boix, terra de mongetes

Llagostera s’erigeix diumenge com a capital dels bolets

Llagostera s’erigeix diumenge com a capital dels bolets

Localitzen una dona de 75 anys desapareguda a Cardona

Localitzen una dona de 75 anys desapareguda a Cardona

Gastro Garatxe: el restaurant on reparen l’alta cuina

Gastro Garatxe: el restaurant on reparen l’alta cuina
Tracking Pixel Contents