L'opositora veneçolana María Corina Machado, guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2025
El comitè del guardó destaca el seu "incansable treball en la promoció de la democràcia" a Veneçuela
ACN
Barcelona
L'opositora veneçolana Maria Corina Machado és la guanyadora del Premi Nobel de la Pau 2025. El Comitè Nobel Noruec ha decidit atorgar el guardó a Machado "pel seu incansable treball en la promoció dels drets democràtics per al poble de Veneçuela i per la seva lluita per aconseguir una transició justa i pacífica de la dictadura a la democràcia". Enguany, l'anunci del guardó ha estat marcat per la insistència del president dels Estats Units, Donald Trump, que aspirava a convertir-se en guanyador del premi pel seu paper com a negociador en els intents per posar fi a conflictes com el d'Ucraïna o el de Gaza.
