Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trump creu que "potser" caldria expulsar Espanya de l'OTAN

El mandatari nord-americà critica que l'executiu de Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa

El president dels EUA, Donald Trump, al costat del seu homòleg finlandès, Alexander Stubb

El president dels EUA, Donald Trump, al costat del seu homòleg finlandès, Alexander Stubb / The White House

ACN

Barcelona

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat aquest dijous que "potser" caldria expulsar Espanya de l'OTAN. En una roda de premsa a la Casa Blanca al costat del president de Finlàndia, Alexander Stubb, el mandatari nord-americà ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa, tal com exigeix als socis de la coalició militar. "Els va bé", ha dit referint-se a Espanya. "Per totes les coses que hem fet els va bé. No tenen excusa per no fer-ho. Potser els hauríeu d'expulsar de l'OTAN, francament".

Trump ha recordat que quan va dir que els socis de l'OTAN havien de gastar el 5%, més del doble que el 2% actual, "molta gent pensava que no passaria". Però "ha passat, virtualment de manera unànime". Però ha lamentat que hi hagi "un ressagat, Espanya". "Els heu de trucar i demanar-los perquè s'endarrereixen", ha dit als periodistes presents a la Casa Blanca.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents