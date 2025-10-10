Trump creu que "potser" caldria expulsar Espanya de l'OTAN
El mandatari nord-americà critica que l'executiu de Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha considerat aquest dijous que "potser" caldria expulsar Espanya de l'OTAN. En una roda de premsa a la Casa Blanca al costat del president de Finlàndia, Alexander Stubb, el mandatari nord-americà ha criticat que l'executiu de Pedro Sánchez no vulgui gastar el 5% del PIB en defensa, tal com exigeix als socis de la coalició militar. "Els va bé", ha dit referint-se a Espanya. "Per totes les coses que hem fet els va bé. No tenen excusa per no fer-ho. Potser els hauríeu d'expulsar de l'OTAN, francament".
Trump ha recordat que quan va dir que els socis de l'OTAN havien de gastar el 5%, més del doble que el 2% actual, "molta gent pensava que no passaria". Però "ha passat, virtualment de manera unànime". Però ha lamentat que hi hagi "un ressagat, Espanya". "Els heu de trucar i demanar-los perquè s'endarrereixen", ha dit als periodistes presents a la Casa Blanca.