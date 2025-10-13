Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Israel confirma l’alliberament de set ostatges de Hamàs

El grup, format d’homes d’entre 22 i 48 anys, ha estat entregat a la Creu Roja i després a l’exèrcit

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una imatge d'arxiu

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, en una imatge d'arxiu / Oficina del primer ministre d'Israel

ACN

Barcelona

Israel ha confirmat aquest dilluns al matí l’alliberament del primer grup d’ostatges de Hamàs com a part de la primera fase de l’acord de pau. Poc abans de les vuit del matí, hora catalana, l’exèrcit israelià ha indicat que la Creu Roja ja tenia sota la seva custòdia set persones que portaven més de dos anys segrestades. Les forces israelianes han rebut poc després els set homes d’aquest grup, d’entre 22 i 48 anys.

Els ostatges passaran revisions mèdiques i es reuniran amb els seus familiars. L’exèrcit té previst rebre més ostatges pròximament. En total, es preveu el retorn d’una vintena d’ostatges vius i que, a canvi, Israel alliberi centenars de presos palestins.

Mentrestant, l’alto el foc segueix vigent des de divendres i a Egipte es preparen per la cimera per segellar l’acord de pau.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Marc Clotet Nyffenegger, gerent de la Patronal Metal·lúrgica del Bages: «Hi ha empresaris amb màquines aturades perquè no tenen qui les faci funcionar»
  2. Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
  3. La propietària del Bar Pardal de Manresa es jubila: «Estic contenta perquè, tot i el relleu, no es perdran els orígens»
  4. Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres
  5. El furt que comença amb una distracció: quatre detinguts que utilitzaven el mètode de la sembra a Sant Joan
  6. Francesc Ponsa, director de la Fundació Cardona Històrica: «En un molinet de 100 grams de sal de Cardona hi ha milions d'anys d'història»
  7. Queixa dels treballadors de la residència Mont Martí de Puig-reig per les condicions laborals
  8. Necrològiques del 12 d'octubre de 2025

La Seu analitza els nous reptes del Català per ser llengua comuna

La Seu analitza els nous reptes del Català per ser llengua comuna

La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks

La mare del propietari de l’Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks

Ferran és desconvocat i torna a casa amb una sobrecàrrega

Ferran és desconvocat i torna a casa amb una sobrecàrrega

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Emidio Tucci presenta su nueva campaña otoño-invierno 2025 con Jude Law: elegancia atemporal y sofisticación cotidiana

Troben el cos d'un home que feia 15 anys que havia mort al seu domicili: «Mentre paguis, ningú es preocupa si estàs viu»

Troben el cos d'un home que feia 15 anys que havia mort al seu domicili: «Mentre paguis, ningú es preocupa si estàs viu»

Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls

Puigcerdà assumeix que haurà de fer una Fira Ramadera sense els cavalls

David Figueira, el gallec que narrarà el partit d’Espanya en català a La 2Cat: «La gent més purista voldrà que es parli perfecte i és lògic»

David Figueira, el gallec que narrarà el partit d’Espanya en català a La 2Cat: «La gent més purista voldrà que es parli perfecte i és lògic»

La deriva repressiva de Trump amb el desplegament militar inquieta els EUA

La deriva repressiva de Trump amb el desplegament militar inquieta els EUA
Tracking Pixel Contents