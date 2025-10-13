Israel confirma l’alliberament de set ostatges de Hamàs
El grup, format d’homes d’entre 22 i 48 anys, ha estat entregat a la Creu Roja i després a l’exèrcit
ACN
Israel ha confirmat aquest dilluns al matí l’alliberament del primer grup d’ostatges de Hamàs com a part de la primera fase de l’acord de pau. Poc abans de les vuit del matí, hora catalana, l’exèrcit israelià ha indicat que la Creu Roja ja tenia sota la seva custòdia set persones que portaven més de dos anys segrestades. Les forces israelianes han rebut poc després els set homes d’aquest grup, d’entre 22 i 48 anys.
Els ostatges passaran revisions mèdiques i es reuniran amb els seus familiars. L’exèrcit té previst rebre més ostatges pròximament. En total, es preveu el retorn d’una vintena d’ostatges vius i que, a canvi, Israel alliberi centenars de presos palestins.
Mentrestant, l’alto el foc segueix vigent des de divendres i a Egipte es preparen per la cimera per segellar l’acord de pau.
