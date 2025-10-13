Sánchez i Trump encaixen les mans per primera vegada a la cimera d’Egipte per la pau a l’Orient Pròxim:
El president del Govern espanyol assisteix, juntament amb una vintena de líders àrabs i europeus, a la signatura solemne del compromís de Trump, Hamàs i Israel amb l’alto el foc a Gaza
Mario Saavedra
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha saludat per primera vegada el president espanyol, Pedro Sánchez, durant la recepció protocol·lària de la cimera per la pau a Gaza. Trump ha anat donant la mà a la vintena llarga de líders internacionals que han assistit al balneari de Sharm el-Sheikh (Egipte). Tots dos han somrigut per a la fotografia en el que ha estat el seu primer contacte des que Trump va arribar per segona vegada a la presidència, el passat mes de gener.
El gest ha estat més breu que amb altres caps d’estat o de govern presents a la cerimònia, però molt cordial. I ha arribat pocs dies després que Trump defensés l’expulsió d’Espanya de l’OTAN per no haver-se compromès a gastar un 5% del PIB en defensa. Tot i això, tots dos han aparcat les diferències en aquest fòrum, donant-se la mà i somrient davant les càmeres.
Sánchez participa a Egipte en la Cimera sobre el Pla de Pau per a l’Orient Pròxim, que intenta consolidar l’acord d’alto el foc ja vigent entre Israel i Hamàs. El president espanyol ha estat convidat pels governs d’Egipte i dels Estats Units. Trump oficialitza al balneari de Sharm el-Sheikh, al mar Roig, la signatura d’un acord amb Egipte, Qatar i Turquia per comprometre’s amb un pla d’estabilització de la Franja de Gaza, després de dos anys de guerra destructiva entre Israel i Hamàs.
Sánchez i la resta de líders mundials han estat convidats com a testimonis. “La signatura només estarà en mans dels mediadors. Són ells qui l’han redactat i la resta de països venim a acompanyar i celebrar aquest moment, aquest alto el foc”, ha dit el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, davant la premsa nacional i internacional reunida al balneari.
Els assistents a la cimera
Durant el matí, Hamàs i la Gihad Islàmica han alliberat tots els ostatges israelians que mantenien vius a Gaza, i Israel ha començat la llibertat de prop de 2.000 presos palestins, la majoria civils sense càrrecs. També s’ha permès l’entrada de centenars de camions amb menjar i medicines. És la primera fase d’una fulla de ruta de 20 punts que hauria de culminar amb la reconstrucció de Gaza, un govern transitori de tecnòcrates supervisats pels Estats Units i, eventualment, la creació d’un Estat palestí.
El Govern espanyol considera, en tot cas, que les causes obertes contra Israel per presumpte genocidi i crims de guerra a Gaza han de continuar el seu curs, en paral·lel al procés de pau. “Les responsabilitats hi són i això no canviarà. Hi ha un cas davant el Tribunal Internacional de Justícia basat en la Convenció per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi, una investigació de la Cort Penal Internacional i també de la Fiscalia espanyola. Tot això seguirà”, ha afirmat Albares. “Però avui, aquí, a Sharm el-Sheikh, estem tots units amb l’esperança d’una pau definitiva.”
A més de Sánchez, hi assisteixen el primer ministre britànic, Keir Starmer; el president francès, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Friedrich Merz; i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Dels països àrabs i islàmics, hi són presents el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, i el rei Abd-Al·là II de Jordània, entre d’altres. En representació de l’ONU hi ha el secretari general, António Guterres, i la Unió Europea està representada pel president del Consell Europeu, António Costa.
També hi ha delegacions d’Alemanya, Qatar, Emirats Àrabs Units, Aràbia Saudita, Pakistan, Indonèsia, Japó, Azerbaidjan, Armènia, Hongria, Índia, El Salvador, Xipre, Grècia, Bahrain, Kuwait, Canadà i Iran. Ni Israel ni Hamàs han assistit a la trobada, encara que el primer ministre israelià, Binyamin Netanyahu, havia estat convidat personalment per Trump durant la seva visita a Tel Aviv i Jerusalem.
La fulla de ruta per a Gaza
El president dels Estats Units ha arribat a Egipte després d’una visita multitudinària a Israel. En la seva primera visita al país durant aquest mandat, s’ha adreçat al Parlament israelià a Jerusalem i s’ha reunit amb familiars dels ostatges alliberats per les milícies palestines. “Hamàs serà desarmat i la seguretat d’Israel no serà amenaçada de cap manera”, ha promès Trump davant la Knesset.
Aquesta és la primera fase d’una fulla de ruta per a la pau elaborada pels Estats Units i Israel amb la participació dels països àrabs, però sense els palestins. Inclou l’entrada d’aliments i medicaments a Gaza i la llibertat d’uns 2.000 presos palestins, una mesura que l’exèrcit israelià també ha començat a aplicar aquest dilluns.
En fases posteriors, es reconstruirà Gaza amb fons de països aliats, i més endavant es crearà una mena de protectorat de transició dirigit per tecnòcrates palestins i amb un “Consell de Pau” presidit per Trump. Finalment, el poder de la Franja podria transferir-se a la Autoritat Nacional Palestina, si es compleixen certes condicions encara no especificades. El Pentàgon supervisarà les diferents etapes d’aquesta fulla de ruta mitjançant un “Centre de Coordinació Civil-Militar”, per al qual els EUA enviaran uns 200 soldats, amb la possible participació de comandaments de països com Qatar, Egipte o Turquia.
