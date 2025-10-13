Trump declara una "era daurada" per al Pròxim Orient: "El sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau"
El president dels Estats Units diu que "no és fàcil" negociar amb Netanyahu però destaca la seva "valentia i paciència"
ACN
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha declarat l'inici d'una "era daurada" al Pròxim Orient després de l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha permès l'alto el foc a Gaza i el retorn de la vintena d'ostatges israelians que l'organització terrorista mantenia segrestats amb vida a la Franja. "Avui els cels estan en calma, les armes han callat, les sirenes s'han apagat i el sol surt sobre una Terra Santa que per fi està en pau", ha dit davant el parlament d'Israel. Trump ha afirmat que "no és fàcil negociar" amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però ha destacat la seva "paciència i valentia". Al seu torn, Netanyahu ha defensat l'ofensiva militar israeliana, però ha afirmat que està "compromès amb aquesta pau".
"Aquest és el despertar històric d'un nou Pròxim Orient", ha dit Trump davant els membres del parlament israelià. El president dels Estats Units ha estat rebut amb una ovació a peu dret per part dels membres de la Knesset, alguns dels quals portaven la famosa gorra vermella del republicà amb l'eslògan: 'Trump, el president de la pau'. "Donald Trump és el millor amic que Israel ha tingut mai dins la Casa Blanca", ha constatat Netanyahu entre els aplaudiments de tota la cambra. "Cap president americà ha fet mai tant per Israel", ha insistit.
Netanyahu ha agraït "en nom de tota la nació" els esforços de Trump per assolir l'alto el foc, però ha defensat que Israel "ha fet el que havia de fer" durant els dos anys de guerra després dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023 que han deixat més de 67.000 palestins morts.
El líder israelià ha celebrat que Trump presentés una proposta de pau que ha rebut "el suport de gairebé tot el món" i que permet a Tel-Aviv "assolir tots els seus objectius". "Una proposta que obre la porta a una expansió històrica de la pau a la nostra regió i més enllà", ha dit.
"Senyor president, vostè està compromès amb aquesta pau. Jo estic compromès amb aquesta pau. I, junts aconseguirem aquesta pau", ha sentenciat Netanyahu. Al seu torn, el president del parlament israelià, Amir Ohana, ha indicat que el món "necessita més líders com Trump" i ha assegurat que el president nord-americà es convertirà en un "gegant de la història dels jueus". "Ets el president de la pau, ningú en aquest món ha fet més per la pau", ha assenyalat.
Així, Ohana ha anunciat que promourà la candidatura de Trump per al Premi Nobel de la Pau entre els presidents dels parlaments nacionals d'arreu del món. Un guardó que, segons ha dit, Trump es mereix "més que ningú".
Abans de la intervenció de Trump, el president de la Knesset ha anomenat un per un els negociadors de l'acord per part dels Estats Units i Israel -entre els quals l'enviat de la Casa Blanca al Pròxim Orient, Steve Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner, presents també a la sala-, tots els quals han rebut els aplaudiments del parlament israelià.
Trump s'ha dirigit davant el parlament israelià poc abans que a Sharm al-Sheik (Egipte) tingui lloc la cimera per a certificar l'acord de pau entre Israel i Hamàs que ha de posar fi a la guerra a Gaza. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, assistirà finalment a la cimera, que acollirà líders d'arreu del món. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hi assistirà. Per part de la UE, hi participarà el president del Consell Europeu, António Costa.
Alliberament dels ostatges completat
El discurs del president estatunidenc s'ha produït poc després que Hamàs hagi completat l'alliberament dels vint ostatges israelians que encara mantenia captius amb vida dins de Gaza des dels atacs del 7 d'octubre de 2023. Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han confirmat l'entrega de tots els captius, que ara passaran revisions mèdiques i es reuniran amb la seva família.
L'alliberament dels ostatges israelians vius era la primera fase del pla de pau promogut per Trump i acceptat tant per Israel com Hamàs. A canvi de l'alliberament, el govern de Netanyahu s'ha compromès a alliberar prop de 2.000 presos palestins. Hamàs també manté encara els cossos de prop d'una trentena d'ostatges israelians segrestats durant els atacs de fa dos anys, però, per ara, no se sap quan es farà l'entrega dels cadàvers.
