Nou morts malgrat l’alto el foc per atacs israelians a Gaza
Israel bloqueja el pas fronterer de Rafah entre Palestina i Egipte a l’espera que Hamàs entregui la resta d’ostatges assassinats
Andrea López-Tomàs
Les proclames fora de les fronteres de Gaza sobre el final de la guerra continuen sense correspondre’s amb la realitat. Malgrat l’alto el foc, almenys nou persones van ser assassinades per l’Exèrcit israelià, sis d’elles a la ciutat de Gaza. A més, les autoritats israelianes tampoc van obrir el pas fronterer de Rafah entre l’enclavament palestí i Egipte, bloquejant el flux d’ajuda tan desesperadament necessària per a una població delmada. Diverses famílies palestines de la Cisjordània ocupada han denunciat que els seus parents presos que havien de ser alliberats dilluns han sigut exiliats sense que els avisessin prèviament.
Almenys sis dels nou morts van morir a la ciutat de Gaza. A més, una altra persona va morir en un atac d’un dron israelià a l’urbs del sud de Khan Yunis. El Ministeri de Salut gazià va anunciar que en les últimes hores 44 cossos havien sigut traslladats als hospitals de l’enclavament, igual com 29 persones que van resultar ferides. Les restes de 38 d’aquestes persones van ser retirades de sota de la runa, tot i que un nombre de víctimes encara segueixen atrapades i els equips mèdics no els poden rescatar.
Des del 7 d’octubre del 2023, almenys 67.913 persones han mort i 170.134 han resultat ferides. S’espera que aquest nombre augmenti considerablement en les pròximes setmanes si es manté l’alto el foc, perquè hi ha milers de cossos desapareguts sota la runa. En els últims dies, en aquells llocs on les tropes israelianes s’han retirat, ja s’han recuperat desenes de cossos. La majoria estaven en avançat estat de descomposició.
Alliberament i exili
Després d’una jornada històrica de retrobaments i alegries per l’intercanvi d’ostatges israelians i presos palestins de dilluns, ja hi comença a haver temps per valorar les ferides. En el centre cultural de Ramal·lah, a la Cisjordània ocupada, diverses famílies palestines van esperar durant hores l’arribada dels seus éssers estimats després d’anys, fins i tot dècades, entre reixes en presons israelianes, però mai van arribar. Les autoritats penitenciàries van decidir que aquestes persones serien deportades a l’estranger, malgrat, en un primer moment, haver-los informat que abandonarien la presó per tornar amb les seves famílies. Segons l’Oficina de Premsa dels Presoners Palestins, Israel planejava exiliar 154 dels 250 presoners polítics palestins que ha alliberat.
Molts d’ells són ara a Egipte, cosa que significa que probablement els seus éssers estimats no aconsegueixin veure’ls en persona mai, perquè Israel controla els passos fronterers i no els deixaria abandonar els territoris palestins. Els experts denuncien que aquest exili imposat equival al desplaçament forçat d’aquestes persones per part de les autoritats israelianes. Al seu torn, molts palestins alliberats dilluns van denunciar que han sigut colpejats i humiliats durant els seus dies de reclusió.
La Creu Roja va confirmar a Al-Jazeera que han rebut els cossos de 45 presos palestins. Els seus cadàvers estan sent examinats per determinar-ne la causa de mort. Gairebé 2.000 palestins van ser alliberats aquest dilluns, tot i que encara queden més de 10.000 presos palestins a les presons israelianes. Molts d’ells segueixen allà sense càrrecs ni judicis. D’altra banda, Hamàs tenia prevista l’entrega de quatre cossos més d’ostatges israelians ahir a la nit a les 22.00 hores locals (21.00 hora peninsular espanyola), segons va dir un oficial a l’agència Reuters. Després de l’entrega de quatre cossos dilluns, encara queden 24 cadàvers de captius a Gaza.
Hores abans, Israel hauria confirmat a les Nacions Unides que només permetria l’entrada de 300 camions d’ajuda humanitària al dia, la meitat de l’acordat, fins que el grup palestí alliberés la resta de captius israelians morts. També va dir que, a partir de dimecres, no entraria ni gas ni combustible a l’enclavament excepte per a necessitats específiques relacionades amb la infraestructura humanitària. Al seu torn, Israel va decidir mantenir tancat el pas de Rafah i reduir l’ajuda humanitària a la Franja fins que Hamàs torni els cossos dels ostatges. Diverses avaluacions de funcionaris de seguretat afirmen que l’Exèrcit israelià no ha identificat cap esforç significatiu per part del grup per localitzar els cossos.
