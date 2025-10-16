Trump anuncia que es reunirà amb Putin a Hongria després d'una trucada "molt productiva"
El líder nord-americà preveu trobar-se demà amb Zelenski a la Casa Blanca
ACN
Donald Trump ha anunciat que es reunirà amb Vladímir Putin a Hongria després d'una trucada telefònica que els dos líders han mantingut aquest dijous a la tarda i que, segons el president dels EUA, ha estat "molt productiva". Segons ha publicat a la xarxa social Truth Social, el mandatari rus l'ha felicitat pel "gran assoliment de pau a l'Orient Mitjà". Trump ha dit, al seu torn, que creu que aquest "èxit" ajudarà en la negociació per "aconseguir el final de la guerra entre Rússia i Ucraïna". Precisament, Trump també ha anunciat que aquest divendres es reunirà amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, al despatx oval de la Casa Blanca. A la trobada discutiran els temes que han tractat avui amb Putin "i molt més".
Trump ha explicat també que bona part de la conversa telefònica amb Putin ha tractat les relacions comercials entre ambdues potències "un cop acabi la guerra amb Ucraïna".
D'altra banda, també a través de la seva xarxa social, Trump ha advertit als membres de Hamàs que si "continua matant gent" a Gaza, "cosa que no era el tracte", el govern dels EUA no tindrà "més remei" que "anar-hi i matar-los".
