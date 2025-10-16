Gir radical
Els blancs, primer: Trump estudia transformar l’acollida de refugiats als Estats Units per donar preferència als blancs contraris a la immigració
Segons documents obtinguts per The New York Times, la Casa Blanca valora una reforma que deixaria d’ajudar els més vulnerables per prioritzar els blancs sud-africans i europeus que s’oposen a la migració i diuen ser perseguits
Carles Planas Bou
Donald Trump prepara una reforma radical del sistema d’acollida de refugiats per prioritzar els blancs. Segons documents obtinguts per The New York Times, la Casa Blanca estudia modificar l’històric programa dels Estats Units dedicat a ajudar les persones més vulnerables per convertir-lo en un que doni preferència a les persones blanques d’Europa i Sud-àfrica, de parla anglesa i contràries a la immigració que diuen ser perseguides.
En el primer dia del seu segon mandat com a president, Trump va ordenar suspendre l’admissió de refugiats. Entre abril i juliol, després de sol·licitar un estudi sobre l'impacte del programa, funcionaris dels Departaments d’Estat i de Seguretat Nacional van entregar al Govern trumpista una proposta que prioritzaria els blancs i exclouria la gran majoria de la resta.
Trump ja ha promulgat algunes de les propostes d’aquest polèmic pla fins i tot abans que se’l presentés. En els últims mesos, l’administració republicana ha reduït l’admissió de refugiats i ha prioritzat acollir els afrikàners, la minoria blanca de Sud-àfrica que descendeix dels colons europeus i que entre el 1948 i el 1991 va dirigir el brutal sistema d’apartheid en aquest país i a Namíbia. Influenciat pel magnat tecnològic Elon Musk, net d’un polític feixista canadenc que es va mudar a Sud-àfrica atret per la segregació racial, Trump ha acusat erròniament el Govern de Pretòria de permetre un "genocidide blancs". Les dades oficials mostren que la minoria blanca continua controlant gran part del poder econòmic i que, a diferència del que clama Washington, no pateixen més la violència delictiva que altres comunitats.
Prioritzar els blancs europeus d’extrema dreta
The New York Times informa que la Casa Blanca no té un calendari previst per aprovar o rebutjar algunes de les propostes d’aquest pla, que posen més èmfasi que els sol·licitants d’asil s’integrin als EUA obligant-los a assistir a classes sobre «història i valors nord-americans» i «respecte per les normes culturals», conceptes que estarien influenciats per la cosmovisió reaccionària del moviment Make America Great Again (MAGA).
La proposta sobre la taula del Despatx Oval aconsella a Trump que doni prioritat als europeus blancs que han estat «objecte d’atacs per expressar pacíficament les seves opinions a internet, com l’oposició a la immigració massiva o el suport a partits polítics populistes». Segons el diari novaiorquès, aquesta recomanació podria fer referència al partit ultradretà Alternativa per a Alemanya, alguns dels seus líders més radicals del qual han estat investigats o condemnats per trivialitzar l’Holocaust o revifar consignes nazis.
Just dimecres, ‘Politico’ va destapar un xat privat de líders regionals dels Joves Republicans dels Estats Units en què deien «estimar Hitler»,demanaven assassinar rivals polítics en càmeres de gas, denigraven negres i jueus o celebraven com a «èpica» la violació massiva d’indígenes. El vicepresident nord-americà i mà dreta de Trump, J.D. Vance, va sortir ràpidament a minimitzar l’escàndol a l’assegurar que es tracta de «bromes ofensives» i «coses estúpides» que «fan els nois joves».
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- La mare del propietari del Hapoel Jerusalem és la principal patrocinadora de Trump i controla els Dallas Mavericks
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Comerç i veïnat del Barri Antic de Manresa, queixosos amb la Mediterrània
- Un xoc entre dos camions talla la C-25, a Rajadell, en sentit Girona
- Gironella estrena amb èxit el servei de dinars per a gent gran: «A casa he de menjar sola, aquí tinc companyia»
- El fiscal demana presó a l'acusat de quedar-se les finques i els diners de la vídua que li havia demanat ajuda
- D’ovella negra a veu contra la LGTB-fòbia: «Em deien ‘maricón’ abans que hagués explorat la meva sexualitat»