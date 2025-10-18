Deriva autocràtica
Susan Stokes, investigadora de la Universitat de Chicago: «Als EUA tenim un president que actua com un dictador»
L’acumulació de poder de Donald Trump, la intimidació de jutges i la repressió contra la societat civil han fet que analistes com Stokes alertin del declivi democràtic
Irene Benedicto
Susan Stokes, directora del Centre per a la Democràcia de la Universitat de Chicago, ha dedicat la seva carrera a estudiar els riscos a què s’enfronten les democràcies en països en desenvolupament i ara observa com el seu país ha entrat en una deriva autocràtica al seu país i com a la seva pròpia ciutat el president Donald Trump ha reprimit amb ferocitat les protestes contra la seva Administració per les batudes antiimmigrants. De visita a la Universitat de Barcelona per inaugurar el nou Centre d’Investigació en Institucions, Política i Economia (IPERC), i amb un llibre acabat de publicar –‘Els renegats (The Backsliders): per què els líders soscaven les seves pròpies democràcies’– conversa amb EL PERIÓDICO sobre la delicada salut política als Estats Units.
Està la democràcia nord-americana en declivi?
Som una societat democràtica amb un govern autoritari. Tenim un president i una majoria al Congrés que actuen de forma dictatorial. No respecta l’estat de dret, ha desplegat forces militaritzades a diverses ciutats, inclosa Chicago, i han dut a terme detencions arbitràries, fins i tot de ciutadans nord-americans, i han ordenat execucions extrajudicials al Carib. Aquestes accions s’assemblen a les dels governs autocràtics, tot i que la societat continua sent democràtica en molts aspectes.
Què fa que la societat continuï sent democràtica?
La gent continua comportant-se com a ciutadana d’una democràcia: parla, es reuneix, vota i creu en l’oposició i en la llibertat d’expressió, fins i tot sota pressió. Les universitats patim atacs contra la llibertat acadèmica, però continuen resistint. Els tribunals federals han frenat el Govern, tot i que el Tribunal Suprem mostra un compromís menor amb les normes democràtiques. Analistes i polítics, fins i tot republicans, estan fent sonar l'alarma i estan sorgint moviments de resistència, però portarà temps.
Continua existint la separació de poders?
El Congrés ha deixat d’actuar com un poder independent. La majoria republicana poques vegades qüestiona el president. El control que Trump exerceix sobre el partit li permet intimidar els legisladors dissidents. Els tribunals han sigut més ferms, i malgrat que els jutges pateixen assetjament i fins i tot violència, molts han actuat amb valentia per defensar l’estat de dret.
El tancament del Govern és un símptoma més del declivi o un punt d’inflexió?
Les dues coses. El tancament es produeix perquè el president i els líders republicans es neguen a negociar, trencant amb una llarga tradició nord-americana. Els demòcrates, que havien sigut criticats per la seva passivitat, han adoptat una postura més ferma a l’exigir finançament per als subsidis de salut, i els dos partits es culpen mútuament, però l’opinió pública culpa més el partit en el poder. Aprofundeix en el declivi perquè Trump està utilitzant l’enfrontament per depurar funcionaris públics, una maniobra que, de moment, els tribunals han bloquejat. I els demòcrates volen que sigui un punt i a part: han trobat una causa per la qual unir-se, tot i que segueixen a la recerca de lideratge de cara a les eleccions del 2028.
Podria Trump tornar a presentar-se?
És poc probable, tot i que no impossible. Diu que ho farà per tal de provocar els seus oponents i desanimar els votants que creuen que seguirà en el poder passi el que passi. Però, constitucionalment, seria gairebé impossible, tret que el sistema col·lapsés. Amb 79 anys, la seva salut i eficàcia estan en declivi, i molts republicans aspiren a succeir-lo. Les tensions internes fan improbable una altra candidatura, i fins i tot el mateix Tribunal Suprem probablement la rebutjaria. Hauria de declarar una insurrecció per mantenir-se en el càrrec.
La paraula «insurrecció» no és aliena als EUA. Ha aconseguit la societat civil recuperar-se del trauma col·lectiu del 6 de gener?
No, continua sent un tema profundament de divisió. Els republicans continuen defensant la falsa narrativa d’un frau electoral. Aquesta negació impedeix processar col·lectivament el trauma. La Comissió del 6 de Gener va deixar un registre clar dels fets, però no hi va haver rendició de comptes. Molts dels condemnats van ser posteriorment indultats i alguns avui ocupen càrrecs a l’Administració.
Els EUA més polaritzats que mai?
Els partits polítics estan més polaritzats que la població. Molts nord-americans estan cansats de la divisió i busquen una política més serena i pragmàtica. Hi ha una «majoria esgotada» centrista disposada a recolzar líders que ofereixin optimisme i unitat, com van fer Obama o Reagan, que van aconseguir connectar amb aquest missatge esperançador. A més, els nord-americans estan acudint a votar en xifres rècord precisament per la polarització. La gent sent que hi ha més en joc. La polarització ha mobilitzat els dos bàndols.
Per què no veiem més protestes massives als carrers? ¿És por de la repressió?
El Govern intenta silenciar els seus crítics a l’acadèmia, la premsa i la societat civil, mitjançant demandes, retallades de finançament i intimidació. Tot i així, hi ha senyals de resistència: fins a la cadena afí a Trump, Fox News, va dir que no acceptaria les condicions de censura imposades per l’Administració per obtenir credencials per cobrir el Pentàgon. Moviments com No Kings (no volem reis) estan molt actius, tot i que les protestes són més descentralitzades i menys visibles, la participació és més gran que durant el primer mandat de Trump, i s’espera que la marxa d’aquest dissabte porti milions de persones als carrers.
La ingerència dels EUA a l’estranger, com a Veneçuela, és un altre símptoma del declivi democràtic?
Sí. La política exterior de Trump és erràtica i transaccional, sense precedents. Utilitza aranzels i amenaces amb finalitats polítiques, castigant països per assumptes no relacionats, com vol fer amb el Brasil. La retòrica de Trump és aïllacionista, però les seves accions no ho són. Aquesta contradicció, entre el discurs aïllacionista i l’intervencionisme violent, podria fracturar la seva pròpia coalició si esclatés un conflicte real. Els governs autoritaris tendeixen a ser més agressius internacionalment: l’auge de les autocràcies fa el món més perillós. La defensa de la democràcia ha de ser global.
- La noia que va fer riure els Mossos perquè no sabia què estava passant al Congost
- Déu em parlava, no recordo si en català o en castellà
- Miriam Vallina, la nena de la Cerdanya que va aconseguir fer canviar la normativa perquè les noies poguessin fer salts d'esquí: «No em deixaven per si em feia mal als ovaris»
- Un veí de Sant Llorenç de Morunys, ferit greu per un xoc entre un turisme i un tractor que obliga a tallar la C-26, a Solsona
- Investiguen el fill d'Isak Andic perquè se sospita que la mort de l'empresari no va ser un accident
- No són 'Els ocells' de Hitchcock, és un carrer de Manresa
- Hospitalitzades una mare i la seva filla després de ser atacades pel seu gos pitbull: «Si arriben a estar soles, les mata»
- Un dossier policial francès inèdit revela detalls desconeguts sobre la detenció i deportació a Espanya del President Lluís Companys