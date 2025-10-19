París
Atracament exprés al Louvre: uns assaltants roben joies de Napoleó en set minuts a plena llum del dia
Macron anuncia el «renaixement del Louvre» i una nova entrada exclusiva per a la Mona Lisa
Leticia Fuentes
El museu del Louvre ha sigut objecte aquest diumenge al matí d’un robatori en què no hi ha hagut ferits, ha anunciat la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. L’atracament ha obligat a desallotjar els primers visitants que es trobaven a l’interior i a tancar el museu durant tota la jornada.
Segons les troballes preliminars de la investigació, els delinqüents, completament emmascarats, van accedir a l’edifici del costat del riu Sena a través d’una finestra, on s’estaven fent obres de remodelació, i van utilitzar un muntacàrregues per accedir directament a la sala on es trobaven les joies de Napoleó i l’Emperadriu, a la Galeria Apolo. Els lladres van robar nou peces de la col·lecció de joies de Napoleó i l’Emperadriu, entre els objectes es troben; un collaret, un fermall i una tiara.
La ministra de cultura, Rachida Dati va assenyalar en un missatge en el seu perfil d’X que l’atracament s’ha produït en el moment de l’obertura del Louvre. El Museu de Louvre, però, en el seu compte de X es limita a indicar que estarà tancat aquest diumenge «per raons excepcionals».
