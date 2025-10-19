Netanyahu ordena a l’Exèrcit nous atacs a Gaza després d’acusar Hamàs de violar l’alto el foc
L’organització palestina assegura que el seu atac anava dirigit contra una milícia local
Redacció
El primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, ha donat ordres a l’exèrcit israelià d’actuar “amb força” a la Franja de Gaza després d’acusar les milícies del moviment islamista Hamàs d’haver violat l’alto el foc vigent, en atacar aquest diumenge una unitat militar a la ciutat de Rafah, al sud de l’enclavament.
Tot i que Hamàs ha assegurat que l’atac anava dirigit contra una milícia local finançada per Israel, l’exèrcit israelià ha denunciat que l’assalt s’havia dirigit contra una unitat d’enginyers i un reforç d’infanteria, primer amb l’impacte d’un míssil antitanc contra una excavadora militar i després amb trets contra les unitats de suport. De moment, no hi ha constància de víctimes.
L’incident ha obligat Netanyahu a convocar una reunió d’emergència amb la seva cúpula de seguretat, començant pel ministre de Defensa, Israel Katz, per avaluar la resposta a l’atac, que finalment s’ha concretat en un missatge de l’Oficina del Primer Ministre publicat al seu compte de X.
“Després de la violació de l’alto el foc per part de Hamàs, el primer ministre Netanyahu ha mantingut noves consultes amb el Ministeri de Defensa i els caps de l’aparell de seguretat, als quals ha donat instruccions perquè actuïn amb força contra els objectius terroristes a la Franja de Gaza”, diu el comunicat.
De moment, l’agència de notícies palestina Safa informa d’almenys cinc morts en un atac israelià contra una cafeteria a la ciutat de Deir al-Balá, al centre de la Franja de Gaza. Abans de l’incident de Rafah, fonts palestines havien denunciat dues morts a Jabàlia, que l’exèrcit israelià va descriure com a presumptes milicians de Hamàs que havien travessat la línia groga que delimita les posicions israelianes després de l’alto el foc iniciat la setmana passada.
35 morts des de l’alto el foc
Les autoritats de la Franja de Gaza, sota control del moviment islamista palestí Hamàs, han denunciat que 35 persones han mort i 146 han resultat ferides des de l’entrada en vigor de l’alto el foc el passat 10 d’octubre, segons l’últim balanç publicat aquest dissabte.
El Ministeri de Salut de l’enclavament palestí té constància de 18 morts registrades durant les darreres 24 hores, però matisa que ha inclòs 10 cossos recuperats durant l’últim dia que correspondrien a morts anteriors.
Des de l’11 d’octubre, els serveis de rescat de Gaza han recuperat 414 cossos d’entre les runes dels bombardejos israelians previs, i han rebut d’Israel —a través del Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR)— un total de 150 cossos en mans de l’exèrcit israelià, 15 d’ells en les darreres 24 hores.
