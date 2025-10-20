Hamàs i les milícies armades per Israel enterboleixen la treva
L’aturada de les hostilitats ha anat acompanyada d’operacions de venjança contra els col·laboracionistes d’Israel / Trump està disposat a autoritzar la represa de la guerra si Hamàs no atura els assassinats
Andrea López-Tomàs
Enmig del més pur entusiasme, una notícia va aturar les celebracions del poble gazià. El periodista Saleh Aljafarawi havia sigut assassinat. Per què?, com és possible?, es preguntaven molts, si ara per fi l’alto el foc havia entrat en vigor. Però allà estava el cos sense vida de Saleh, encara amb la seva armilla de premsa. Els primers informes revelaven que aquest jove de 28 anys de Ciutat de Gaza, que havia sobreviscut a més de 735 dies de la més brutal de les ofensives militars israelianes, havia sigut segrestat, colpejat i havia rebut set trets. ¿Qui hi havia al darrere de tanta violència? Un temor renovat entre l’acabada d’alliberar població gaziana va brollar: ¿podrien ser ells els pròxims? No obstant, no saben qui témer, ja que el nou enemic encara està per determinar.
Fins a la jornada d’ahir, quan la treva va trontollar amb renovats bombardejos israelians per un atac contra les seves tropes, l’entrada en vigor de l’alto el foc a Gaza havia deixat molt alleujament, alhora que incertesa. Sense un pla clar sobre qui controla el poc tros d’enclavament que han deixat les tropes israelianes –només s’han retirat fins a la meitat del territori–, hi ha molts interrogants sobre el futur més immediat dels gazians. Aquesta nova etapa de suposat cessament d’hostilitats ha començat amb una sèrie d’assassinats per part de Hamàs de col·laboracionistes amb Israel. Però els milicians del grup palestí no van ser els que van matar Aljafarawi. Fonts palestines afirmen que havia sigut segrestat, torturat i assassinat per una "milícia armada" que col·labora amb Israel.
Amb l’entrada en vigor de l’alto el foc i la retirada dels soldats israelians, els milicians de Hamàs han tornat a fer acte de presència als carrers de Gaza. Durant els dos anys de guerra, la policia del grup, coneguda per la seva repressió a la dissidència, s’havia dissipat en gran manera. Mentrestant, poderosos clans locals i bandes armades havien passat a ocupar el seu lloc. Algunes s’oposaven obertament a Hamàs i les recolzava Israel. Moltes han sigut acusades repetidament de robar l’ajuda humanitària i vendre-la amb finalitats de lucre, aguditzant la crisi de fam a la Franja. Milícies com les Forces Populars de Yasser Abu Shabab, assenyalades directament per les Nacions Unides.
Contrapès a Hamàs
Una investigació recent de Sky News va descobrir que "la seva milícia està rebent aliments de la Fundació Humanitària de Gaza", la polèmica iniciativa avalada per Tel-Aviv i Washington, i que "Israel els permet fer contraban amb diners en efectiu, armes i automòbils a Gaza". Amb l’objectiu de "divideix i venceràs", les autoritats israelianes han donat suport a aquests grups per servir de contrapès a Hamàs, que ja s’hi ha enfrontat. A prop del pas israelià de Kerem Shalom, per on entra la poca ajuda humanitària que arriba a l’enclavament, es troba la seu d’aquestes Forces Populars. Diversos vídeos compartits a les xarxes socials mostren que allà els residents compten amb abundants subministraments d’aliments, feixos de diners en efectiu, telèfons intel·ligents nous i motocicletes tot terreny importades.
"Tot i que Hamàs no té cap eina per amenaçar Israel en aquest moment, compta amb una reserva infinita de reclutes per mantenir una insurgència a llarg termini dins de Gaza", explica Muhammad Shehada, escriptor i analista gazià, a EL PERIÓDICO. "No obstant, si el genocidi acaba demà, veurem molta gent abandonar Hamàs", afegeix. El grup és conscient d’això i, per això, malgrat que al llarg d’aquests dos anys els seus membres s’havien mantingut el més amagats possibles, ara vesteixen els seus uniformes a consciència. Al seu torn, han decidit emprendre accions violentes contra aquells que els disputen el poder.
Execucions sumàries
Desenes de palestins sospitosos d’oposar-se al seu govern i col·laborar amb Israel han sigut assassinats per membres de Hamàs. A més, s’han encarregat de publicar vídeos a les xarxes socials amb aquestes execucions públiques, com la de vuit homes amb els ulls embenats, lligats i agenollats al carrer, envoltats d’una multitud d’espectadors. Una font de seguretat palestina a Gaza va dir a l’agència France Presse que el cos de seguretat de Hamàs ha establert recentment una unitat el nom de la qual es tradueix com "Força de Dissuasió", que ha començat a realitzar "operacions de camp contínues per garantir la seguretat". "El nostre missatge és clar: no hi haurà lloc per als delinqüents ni aquells que amenacen la seguretat", va afirmar.
Al juny, funcionaris israelians van admetre haver armat bandes de Gaza, algunes de les quals tenen vincles amb l’Estat Islàmic, en un intent de desestabilitzar Hamàs. Trump ha pres nota de la violència i aquesta setmana va amenaçar de caçar de nou Hamàs si no atura les venjances.
Subscriu-te per seguir llegint
- Infart a casa estant sol: com actuar immediatament per salvar la teva vida
- Bárbara Bacilieri, hostessa de vol: 'Quan ens avisen des del seient per demanar-nos un got d’aigua... l'intentem amagar
- María del Mar Sánchez, professora: «Quan entens com funciona la IA, entens per què ChatGPT es pot inventar coses»
- Jordi Tarrés: 'M’han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m’hauria imaginat veure’m així
- La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
- Un cotxe es precipita al sortir d’un pàrquing marxa enrere
- França incorporarà les matrícules roses: són les que els Mossos d'Esquadra controlen especialment a la frontera
- 20 detinguts i més de 160 denúncies en el novè dispositiu 'Kanpai' a Manresa i altres poblacions catalanes