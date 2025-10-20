Imatges: El moment en què els lladres van entrar al Louvre
Uns assaltants van robar ahir joies de Napoleó en menys de set minuts i a plena llum del dia
Regió7
Van ser menys de set minuts, però suficients perquè quatre lladres entressin ahir per una finestra del museu del Louvre de París i completessin un dels robatoris més sonats dels darrers anys: joies de Napoleó i l’Emperadriu. I tot, davant la mirada atònita dels visitants. El diari Le Parisien ha compartit avui unes imatges dels fets en què es veuria un dels presumptes quatre lladres fent servir una serra radial per obtenir aquest botí de valor incalculable.
Segons les troballes preliminars de la investigació, els delinqüents, completament emmascarats, van accedir al museu pel costat del riu Sena a través d’una finestra just on s’estaven fent obres de remodelació, i van utilitzar un muntacàrregues. A més, anaven amb armilles d'operari. Era just quan el Louvre acabava d'obrir. Eren entre les 9.30 i les 9.40 h.
Dels quatre lladres, dos van assaltar les sales del Louvre dedicades a Napoleó i els Sobirans Francesos, on presumptament van robar nou peces de la col·lecció de joies de Napoleó i de l’emperadriu Josefina: un collaret, un fermall i una tiara, entre d’altres. Per fer-ho, van utilitzar petites serres radials.
El que no es van endur va ser el famós Regenti, el diamant més gran de la col·lecció, amb un pes de més de 140 quirats, i, segons la informació policial, es va trobar una de les joies sostretes a l’exterior del Louvre. Es creu que és la corona de l’emperadriu Eugènia de Montijo, esposa de Napoleó III, que hauria patit danys, tot i que la policia no ho ha confirmat.
