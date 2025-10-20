Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos morts en el xoc entre un avió de càrrega i un vehicle de servei de l'aeroport d'Hong Kong

Tots dos eren operaris de terra de l'aeròdrom

L'avió sinistrat aquest dilluns a la matinada a Hong Kong

L'avió sinistrat aquest dilluns a la matinada a Hong Kong / EFE

EFE

Hong Kong

Dos operaris de terra han mort la matinada d'aquest dilluns quan un avió de càrrega procedent de Dubái ha sortit de la nova pista de l'Aeroport Internacional d'Hong Kong i ha col·lidit contra un vehicle de servei abans de caure a la mar. L'accident s'ha registrat cap a les 3.50 hores de la matinada (23.50 hores del diumenge en horari peninsular espanyol) i ha afectat el vol EK9788, que procedia de l'aeroport Al Maktoum (DWC), de Dubái.

D'acord amb informació preliminar del Departament d'Aviació Civil, l'aeronau es va desviar cap a l'esquerra durant la carrera d'aterratge en la pista 07L/25R, impactant contra un vehicle de suport en terra que va ser arrossegat fins a les aigües situades al nord del recinte aeroportuari. Els cossos dels dos treballadors que es trobaven en el vehicle han estat rescatats de l'aigua.

Unitats del Servei Aeri del Govern i de la policia marítima han participat en les labors de cerca i recuperació, mentre bombers i tècnics treballaven per a estabilitzar l'aeronau i evitar possibles fugides de combustible. L'incident ha provocat el tancament temporal de la pista nord, considerada essencial per a les operacions de càrrega i vols de llarg recorregut.

