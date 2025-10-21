Mor un home de 23 anys i quatre més resulten greument ferits per un tornado sobtat al nord de París
La víctima és un dels empleats de l’empresa constructora privada que treballava en una obra.
EP
Un tornado sobtat i violent ha arrasat aquest dilluns diverses localitats al nord de París, tombant tres grues que van provocar la mort d’un jove treballador en una obra i van deixar greument ferides quatre persones, segons han informat les autoritats.El ministre d'Interior, Laurent Nuñez, va descriure l'episodi a X com un "tornado sobtat i d’una intensitat poc comuna”. Durant la nit de dilluns a dimarts, 1.700 llars seguien sense electricitat i s'havien caigut i trencat teulades de diverses propietats.
“Tres grues van caure en uns segons, molt, molt ràpid”
L’home mort va ser colpit en una zona d’obres arrassada pel mini-tornado. Una altra grua va caure sobre un establiment mèdic-social, sense causar víctimes. Una tercera es va enfonsar sobre un edifici residencial. Al lloc es van mobilitzar, entre altres, 80 bombers, 50 policies i 20 membres del Servei d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), segons la prefectura.
“Veieu la residència amb la teulada arrencada? És la nostra. La grua hi va caure a sobre. Ens van evacuar ja ahir a la nit (dilluns)”, explica Nathanael, de 45 anys. Al lloc, desolat, nombrosos agents de policia estaven desplegats aquest dimarts. Empleat d’una empresa ferroviària, el veí no es trobava a casa quan el mini-tornado, d’una intensitat poc comuna, ho va arrasar tot, però els seus fills ho van gravar, explica: “Tres grues van caure així, en uns segons, molt, molt ràpid.”
“Vaig creure que sortiria volant”
Melaz Tabti, jubilada de 67 anys, escombra els trossos de vidre caiguts a la vora de la seva finestra. Des del seu primer pis té vista a l’institut que acull nens amb pluridiscapacitats, sobre el qual reposa la grua destruïda. “Espero sobretot que els ferits es recuperin”, diu amb llàgrimes als ulls.
“Em va sacsejar en tots els sentits”, explica per la seva banda a AFPTV Boubacar, que prefereix no donar més dades personals. Es trobava al seu cotxe en el moment del pas del tornado. “Vaig creure que sortiria volant amb el vehicle”, afegeix aquest agent de seguretat aeroportuària.
Christiana, veïna d’Ermont, el cotxe de la qual va resultar danyat, relata que li va estranyar el comportament del seu gos, que es va amagar abans que comences el fenomen meteorològic: “Em vaig posar a la finestra, vaig veure el remolí i em vaig refugiar sota la taula…”
150 bombers, personal del Samu i policies van ser desplegats a les zones d’Ermont, Eaubonne, Andilly, Montmorency i Franconville “per assegurar les àrees afectades, assistir els habitants i desobstruir les vies”, va precisar la prefectura durant la nit, esmentant “324 intervencions i més de 700 trucades”.
