A la presó de La Santé
Nicolas Sarkozy ingressa a la presó per complir cinc anys per finançament il·legal
L’expresident de França va ser condemnat per finançar la campanya electoral que el va portar a l’Elisi el 2007 amb diners del règim libi de Moammar al-Gaddafi
Leticia Fuentes
L’expresident francès Nicolas Sarkozy ja ha sortit de casa seva per posar rumb a la presó de La Santé, on complirà una pena de cinc anys per un cas de finançament il·legal de la seva campanya per a les eleccions del 2007 que també implica el dictador libi Moammar al-Gaddafi, ja mort.
Es tracta del primer excap d’estat de França que acaba entre reixes des del final de la Segona Guerra Mundial, una fita històrica que respon a la sentència imposada al setembre per un tribunal de París, que va dictaminar la seva culpabilitat per associació il·lícita amb el règim autocràtic de Líbia per sufragar les seves aspiracions presidencials.
Sarkozy va sortir a les 9.10 hores agafant la mà de la seva dona, Carla Bruni, i en companyia dels fills i els germans del seu domicili situat al districte XVI de París, on un centenar de persones es van congregar en mostra de suport a l’excap d’estat. L’expresident va pujar a un cotxe que el va conduir a la presó parisenca, al districte XIV.
Els advocats de Sarkozy, que es convertirà en el primer expresident en la història de la República francesa i de la Unió Europea que ingressa a la presó, van anunciar que presentaran una petició de posada en llibertat «de seguida». El seu empresonament «reforça la seva determinació i la seva ràbia per demostrar que és innocent», va dir avui a la televisió BFMTV Christophe Ingrain, un dels seus advocats.
«A les deu serà al centre de detenció preventiva», però els advocats de Sarkozy sol·licitaran el seu alliberament «de seguida»,ja que «una nit a la presó és massa», va declarar Ingrain. «Objectivament no hi ha cap raó perquè el tribunal d’apel·lació rebutgi aquest alliberament, però hi ha incertesa jurídica i l’afrontarem», va assenyalar el lletrat, que va avançar que «no hi haurà tracte preferencial» per a ell i que «la seva sol·licitud s’examinarà dins del termini habitual, que és d’un mes».
En qualsevol cas, el lletrat va afegir que Sarkozy passarà «entre tres setmanes i un mes detingut abans que es pronunciï el tribunal» sobre la seva demanda de posada en llibertat, i si rebés una resposta positiva li permetria passar el Nadal a casa i comparèixer lliure al judici en apel·lació previst per al març del 2026. Durant el temps que passarà a La Santé, l’excap d’estat aprofitarà per «escriure sobre la seva experiència, sobre la injustícia de qui és víctima».
Sarkozy va ser rebut divendres passat per l’actual cap d’estat, Emmanuel Macron, que va considerar aquesta trobada «normal, des del punt de vista humà».
L’excap d’estat va ser sentenciat el 25 de setembre a cinc anys de presó per haver format part d’una «associació de malfactors» i per haver deixat que els seus principals col·laboradors negociessin amb responsables del règim de Gaddafi per obtenir diners per a la campanya de les eleccions presidencials del 2007.
