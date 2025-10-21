Robatori milionari al Museu d’Història Natural de París: detenen a Barcelona una jove que va sostreure palletes d'or valorades en 1,5 milions d'euros
La lladre va rebentar dues portes i va trencar una vitrina de matinada per endur-se quasi sis quilos d'or nadiu
ACN
Una jove d'origen xinès va ser arrestada a Barcelona fa unes setmanes per haver suposadament robat palletes d'or valorades en 1,5 milions d'euros del Museu d'Història Natural de París el 16 de setembre passat. La dona, nascuda el 2001 a la Xina, va ser detinguda el 30 de setembre a Barcelona arran d'una ordre europea de detenció i ja ha estat lliurada a les autoritats franceses, que l'acusen de robatori i organització criminal. La lladre va rebentar dues portes i va trencar una vitrina de matinada per endur-se quasi sis quilos d'or nadiu.
El robatori va tenir lloc el 16 de setembre al matí. Un treballador de manteniment va veure restes i va alertar un dels conservadors del museu, que va constatar la desaparició de palletes d'or habitualment exposades. Eren palletes originàries de Bolívia pertanyents a l'Acadèmia de Ciències, del segle XVIII; dels Urals, regalades pel tsar Nicolau I de Rússia al museu l'any 1833; de Califòrnia, descobertes durant la febre de l'or, durant la segona meitat del segle XIX; i una de més de 5 quilos descoberta a Austràlia el 1990. També van robar un tros de quars enriquit amb or descobert el 1883 a la Guyana.
El pes total de les peces s'apropa als 6 quilos, i el seu valor ronda els 1,5 milions d'euros, ja que l'or nadiu val més que el metàl·lic treballat. A més, s'hi inclouen 50.000 euros de danys materials. El valor històric i científic és incalculable, segons la fiscalia.
La fiscalia de París va encarregar la investigació a la policia i va portar el cas al jutjat el 29 de setembre. Els investigadors van constatar que dues portes havien estat tallades amb una serra radial i, a la galeria de mineralogia, la vitrina amb les palletes d'or havia estat trencada amb un bufador, que es va trobar a les proximitats. També es van trobar la radial, un tornavís, tres bombones de gas per alimentar el bufador i unes serres.
Les càmeres de videovigilància van captar com una persona entrava a la força al museu cap a la 1 de la matinada i en va sortir tres hores més tard després d'haver vigilat molta estona l'entorn.
Les investigacions telefòniques han demostrat que aquesta persona va sortir de França el mateix dia 16 i es preparava per tornar a la Xina. En el moment de la seva detenció a Barcelona, la dona va intentar desfer-se de trossos d'or fos que pesaven gairebé un quilo. La investigació continua oberta per analitzar aquest or i esbrinar què va passar amb els objectes robats, així com si la dona tenia còmplices.
