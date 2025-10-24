Guerra Rússia-Ucraïna
L’OTAN desplega dos caces espanyols després que dos avions russos van entrar a l’espai aeri de Lituània
Vílnius convocarà representants de l’ambaixada russa per protestar contra aquest «comportament imprudent i perillós»
EP
Les autoritats de Lituània han denunciat aquest dijous una violació de l’espai aeri lituà per part de dos avions russos procedents de la regió de Kaliningrad, uns fets que han obligat a desplegar dos caces espanyols de la missió de vigilància aèria de l’OTAN.
Les Forces Armades lituanes han detallat que cap a les 18.00 hores (hora local), els radars han detectat una violació de l’espai aeri a la frontera estatal, prop de Kybartai (sud-oest) per part d’un caça SU-30 que feia tasques de reabastament a la regió de Kaliningrad i un avió cisterna de tipus IL-78.
Els dos aparells van volar uns 700 metres cap a territori lituà i se’n van anar després de romandre prop de 18 segons a la zona. «En resposta a l’incident, dos caces Eurofighter Typhoon de la Força Aèria espanyola, que realitzen una missió aèria de l’OTAN, es van desplaçar al lloc i realitzen patrulles aèries al lloc de l’incident», ha ressaltat en un comunicat.
El president de Lituània, Gitanas Nauseda, ha condemnat la violació de l’espai aeri i ha assegurant que aquests fets «confirmen la importància d’enfortir la preparació de la defensa aèria europea». Així mateix, ha confirmat que Vílnius convocarà representants de l’ambaixada russa al país per protestar contra aquest «comportament imprudent i perillós».
«Condemno enèrgicament la recent violació de l’espai aeri lituà per part d’un caça i un avió de transport de la Federació Russa des de la regió de Kaliningrad. Aquesta és una cruel violació del Dret Internacional i la sobirania territorial de Lituània», ha remarcat en un vídeo publicat a la xarxa social X.
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- L’aigua dels vàters de Sant Joan de Déu salva vides abans d’arribar a les cisternes
- Gemma Ruiz Palà: «El clítoris no envelleix; la nostra sexualitat, a diferència de la dels homes, no es desactiva»
- Tres menors del Berguedà són denunciats per agredir sexualment una companya de l'escola i gravar els fets
- L'episodi de ventades deixa arbres caiguts, cotxes danyats, parcs tancats i carreteres tallades a la regió
- Guixers arrela una nova família al territori: «La tendència és l'èxode rural, però el nostre projecte de vida sempre ha estat viure a la Vall de Lord»
- Els propietaris del bar Cal Negre de Berga: «Com més solitaris ens tornem, més calen els bars»