Investigació en curs
Detinguts dos sospitosos pel robatori al Louvre
La investigació es va accelerar aquest dissabte quan un dels sospitosos mirava d’abandonar el país per l’aeroport Charles de Gaulle
Leticia Fuentes
Una setmana després de l’espectacular robatori al Louvre, la policia ha detingut aquest dissabte dos sospitosos, coneguts per la policia per delictes similars, segons va avançar el mitjà francès, France Televisions.
Un dels sospitosos, va ser arrestat a l’aeroport de Charles de Gaulle, quan es disposava a agafar un avió direcció a Alger, segons fonts vinculades a la investigació. El segon va ser detingut aquella mateixa nit a París, tot i que no n’han transcendit més detalls. Tots dos, veïns de la regió parisenca Seine-Saint-Denis, van ser identificats gràcies a l’ADN trobat al lloc del robatori al Louvre, van indicar fonts properes a la investigació, que apunten que formarien part del comandament de quatre persones que van participar en el robatori del museu.
L’operació de dissabte a la nit es va precipitar després que els investigadors van descobrir que un dels sospitosos estava a punt de fugir cap a Alger. País amb el qual França no té un acord d'extradició. Els dos homes van ser traslladats a dependències policials, on romandran detinguts fins a 96 hores. «És massa aviat per donar detalls», va afegir Laure Beccuau, que «oferirà informació complementària» després que els sospitosos passin a disposició policial.
El Ministre de l’Interior, va felicitar públicament els investigadors després de dues detencions i va afegir: «Les investigacions han de continuar respectant la confidencialitat de la investigació sota la jurisdicció interregional especialitzada de la Fiscalia de París».
Més de setanta agents continuen buscant dos sospitosos més de participar en el ‘robatori del segle’, en què es van sostreure nou joies de la col·lecció napoleònica. Una d’aquestes, la corona de l’emperadriu, va ser trobada minuts després del robatori als voltants del museu.
Els investigadors de la policia judicial busquen ara determinar si els autors intel·lectuals del robatori pertanyen a una organització criminal o, per contra, treballen sota un encàrrec realitzat per una xarxa especialitzada en el tràfic d’obres d’art.
Un robatori de 7 minuts i 88 milions d’euros
El robatori del segle va durar 7 minuts i el valor dels objectes que es van sostreure s’ha estimat en 88 milions d'euros, tot i que el valor patrimonial que tenen aquests objectes per a França sigui «incalculable». Entre les joies robades es troben el collaret de safirs de Maria Amelia, l'última reina de França (dona de Lluís Felip I, rei de 1830 a 1848), que està compost per nombrosos safirs i 631 diamants.
Els lladres van fugir en dos escúters a tota velocitat i des d’aleshores no s’havien conegut més detalls de la investigació ni dels delinqüents, malgrat que aquest divendres les autoritats distribuïen un retrat robot d’un dels sospitosos, després d’obtenir més de 150 mostres al lloc del robatori, segons la fiscal de París, Laure Beccuau.
Gràcies a les mateixes filmacions dels vigilants de sala del museu i dels errors comesos pels delinqüents, que van deixar diverses proves en la seva fugida, com una armilla o un casc de moto, la policia va poder avançar ràpidament en la investigació.
Amb dos sospitosos detinguts, ara les autoritats s’afanyen a trobar les joies per evitar que les funden i especejament. En aquest cas, el mal seria «irreparable», segons els experts del país.
- Elena Codina, pediatre: «Els nens poden passar 8 hores al dia a l'escola sense cap legislació que els protegeixi a nivell ambiental»
- L'advocat David Jiménez, sobre les cases heretades: “Si un germà vol vendre i l'altre no, la solució és l'extinció del condomini”
- Sor Lucía reacciona al nou disc de Rosalía: «Ella eleva els ulls al cel des de la terra i canta per connectar amb els joves»
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»
- El Niu de l'Àliga ampliat ja mostra el seu nou potencial
- Muntanyes i turons il·luminats al Bages, Berguedà, Solsonès i Anoia
- «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
- Carta de l'alcalde de Sant Fruitós «al regidor Joan Vila 'Putin'»: «És preocupant que una persona així sigui al govern» i ara «toca una reprovació pública de l'alcalde de Manresa»