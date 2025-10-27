Tràmits
Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
La UE imposa un nou model de document d’identitat comú i Espanya haurà d’eliminar el DNI permanent
Marcos Rodríguez
La Unió Europea ha donat el pas definitiu cap a la unificació dels documents d’identitat de tots els ciutadans comunitaris. I sí, això afectarà directament els espanyols majors de 70 anys, que fins ara disfrutaven de l’anomenat DNI permanent, sense necessitat de renovar-lo mai més.
Segons el Reglament (UE) 2019/1157, aprovat a Brussel·les i d’obligat compliment en tots els estats membres, els països han d’implantar un model de document d’identitat comú, amb mesures de seguretat biomètriques i format estàndard. L’objectiu: combatre el frau, reforçar la protecció de dades personals i facilitar la lliure circulació a l’espai Schengen.
Adeu al DNI permanent
A Espanya, aquest canvi s’ha materialitzat a través del reial decret 255/2025, publicat al ‘Butlletí Oficial de l’Estat’ (BOE) l’1 d’abril. Aquest decret adapta el DNI espanyol a les noves normes europees, i deixa fora de joc els antics documents que no compleixin els requisits de seguretat exigits per la UE.
Entre aquests, el DNI permanent dels majors de 70 anys. Fins ara, els que arribaven aquesta edat rebien un document sense data de caducitat. No obstant, la normativa europea no contempla documents «perpetus», ja que tots han d’incloure una zona de lectura mecànica (MRZ) i un xip electrònic amb dades biomètriques actualitzades.
Termini màxim: 3 d’agost del 2031
Tot i que no serà necessari renovar-lo immediatament, el nou marc legal fixa una data límit: el 3 d’agost del 2031. A partir d’aquell dia, cap DNI que no compleixi els estàndards europeus serà vàlid, inclosos els permanents expedits a majors de 70 anys.
Això significa que milions de ciutadans hauran de passar per les oficines d’expedició en els pròxims anys per actualitzar el seu document al nou format europeu. Les autoritats preveuen un procés gradual per evitar col·lapses i facilitar la transició.
Un canvi que busca més seguretat i digitalització
El nou DNI europeu –ja conegut com DNI 4.0– incorpora un disseny uniforme, millores en la protecció contra falsificacions i la possibilitat d’ús digital segur en tràmits ‘online’. A més, la implantació s’alinea amb el projecte europeu d’identitat digital comunitària, que permetrà identificar-se a tota la UE des del mòbil.
En definitiva, els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans del 2031. No és una mesura exclusiva d’Espanya, sinó una exigència derivada del marc europeu que busca una identitat més segura, moderna i comuna per a tots els ciutadans de la Unió.
