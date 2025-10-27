Ni és una nau extraterrestre ni es dirigeix a la Terra: tot el que se sap del 3I/ATLAS, l’excepcional cometa interestel·lar que ha disparat les teories conspiratives
S’estima que la seva massa supera els 33.000 milions de tones, amb un nucli sòlid d’almenys 5 quilòmetres de diàmetre
Alexandra Costa
El cometa 3I/ATLAS s’ha convertit en el protagonista d’un dels debats més fascinants del cosmos recent, un objecte que transita la fina línia entre el descobriment científic i l’especulació sobre vida intel·ligent. Detectat l’1 de juliol de 2025, aquest cos celeste s’uneix a l’exclusiva llista d’objectes interestel·lars confirmats que han visitat el nostre veïnatge còsmic, seguint els passos dels enigmàtics ‘Oumuamua’ i 2I/Borisov. Tanmateix, 3I/ATLAS no és un visitant més; les seves característiques excepcionals, des de la seva grandària colossal fins a la seva composició química anòmala, han captat l’atenció de la comunitat científica i del públic. La controvèrsia ha escalat gràcies a les teories atrevides de l’astrofísic Avi Loeb, que no descarta la possibilitat que estiguem davant d’un artefacte d’origen tecnològic, una idea que, tot i ser minoritària, ha obligat els astrònoms a examinar cada dada amb una perspectiva renovada.
Un visitant interestel·lar amb característiques úniques
El descobriment de 3I/ATLAS va ser una proesa tecnològica liderada per l’Observatori Rubin, situat al desert d’Atacama. Equipat amb la càmera digital més gran mai creada per a l’astronomia, els seus 3,2 gigapíxels van permetre captar aquest objecte fugisser als confins del sistema solar. La confirmació de la seva naturalesa interestel·lar va requerir una campanya d’observació global, amb més de 200 observatoris coordinant esforços per traçar la seva trajectòria i analitzar-ne les propietats.
Les dades recopilades revelen un objecte sense precedents. S’estima que la seva massa supera els 33.000 milions de tones, amb un nucli sòlid d’almenys 5 quilòmetres de diàmetre. La seva velocitat, d’uns 210.000 km/h, és coherent amb un origen extrasolar, i la seva òrbita hiperbòlica confirma que no està gravitacionalment lligat al nostre Sol; simplement està de pas. A aquestes xifres impressionants s’hi suma una composició química peculiar: una alta proporció de diòxid de carboni respecte a l’aigua, una raresa entre els cometes que coneixem. A més, la seva trajectòria ha estat qualificada com un “ajust extraordinari”, ja que el portarà a un sobrevol extraordinàriament proper a Mart, a només 2,7 milions de quilòmetres. Observacions recents han detectat un inusual resplendor verd a la seva coma (l’atmosfera de gas i pols que envolta el nucli) , un fenomen atribuït a l’excitació del carboni diatòmic (C2) per la radiació solar, cosa que ofereix una finestra única per estudiar-ne la composició química mentre missions com la Mars Reconnaissance Orbiter i Juice es preparen per observar-lo de prop.
Teories conspiratives
Del 3I/ATLAS se n’ha dit gairebé tot. Que és una nau extraterrestre, que el cometa podria dirigir-se cap a la Terra o provocar cataclismes, que els mitjans o les agències espacials amaguen o filtren informació o fins i tot que estaria relacionat amb profecies religioses o simbòliques.
Però la teoria més destacada va arribar amb les declaracions d’Avi Loeb. L’astrofísic de Harvard ha plantejat la hipòtesi que el cometa podria ser un artefacte tecnològic amb intel·ligència activa. El seu argument més provocador se centra en la sorprenent coincidència posicional entre la trajectòria del cometa i la misteriosa Senyal Wow!, una potent i breu emissió de ràdio de banda estreta detectada el 1977 que mai no s’ha explicat. Loeb calcula que l’agost de 1977, 3I/ATLAS es trobava molt a prop de la regió del cel d’on provenia la senyal, amb una diferència de només uns graus. La probabilitat que aquesta alineació sigui una simple casualitat, segons els seus càlculs, és extremadament baixa (0,006).
Loeb sosté que si la senyal s’originés en l’objecte, aquest hauria necessitat una font d’energia comparable a la d’una central nuclear. A més, assenyala altres anomalies, com una baixa acceleració no gravitacional i la presència de níquel sense ferro, que podrien suggerir aliatges industrials. Tot i l’extraordinarietat del seu plantejament, Loeb és caut i admet que l’explicació més probable és que 3I/ATLAS sigui un cometa natural. Tot i així, insisteix que la ciència no ha d’ignorar les anomalies i que analitzar aquestes possibilitats és un exercici valuós. Fins avui, cap radiotelescopi no ha pogut detectar cap emissió de ràdio provinent de l’objecte, fet que debilita significativament la hipòtesi tecnològica.
Consens científic davant l’especulació
Davant de l’audaz teoria de Loeb, la gran majoria de la comunitat científica manté una postura escèptica i basada en l’evidència observable. Experts com Samantha Lawler, de la Universitat de Regina, afirmen que el comportament de 3I/ATLAS és perfectament consistent amb el d’un cometa natural expulsat del seu sistema estel·lar d’origen. Altres, com Chris Lintott de la Universitat d’Oxford, han estat més crítics, qualificant la hipòtesi de Loeb com un “disbarat” que desvia l’atenció del treball científic seriós. Tom Statler, de la NASA, ho resumeix de manera contundent: “Sembla un cometa. Fa coses de cometes”.
En efecte, 3I/ATLAS exhibeix totes les característiques d’un cometa actiu: desenvolupa una coma i una cua a mesura que s’acosta al Sol. El seu brillantor, tot i ser intens, es pot explicar pel seu gran tamany o per la manera com la seva superfície reflecteix la llum, com aclareix Davide Farnocchia de la NASA. Els càlculs orbitals també són clars en descartar qualsevol risc per a la Terra, ja que el seu punt de màxima aproximació serà a uns 270 milions de quilòmetres. Més enllà del debat sobre el seu origen, la importància científica de 3I/ATLAS és innegable. Investigadores com Susanne Pfalzner suggereixen que aquests objectes interestel·lars podrien funcionar com a “llavors planetàries”, acumulant material en el seu pas pels sistemes solars i accelerant la formació de planetes gegants. Així, tot i que probablement no sigui una nau extraterrestre, aquest viatger còsmic ens ofereix una oportunitat única per entendre els processos de formació planetària més enllà del nostre propi sistema solar.
