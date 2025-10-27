El pols dels aranzels
La Xina i els Estats Units anuncien un consens comercial
Xi Jinping i Donald Trump es reuniran a Corea del Sud per segellar la pau econòmica
El cap de la Casa Blanca firma acords amb l’Associació de Nacions d’Àsia Sud-Oriental
Adrián Foncillas
Un consens preliminar, segons la Xina, i un acord marc substanciós, segons els Estats Units. Un cap de setmana intens a Malàisia ha netejat el camí perquè Xi Jinping, president xinès, i Donald Trump, el seu homòleg nord-americà, segellin la pau comercial la setmana vinent a Corea del Sud després d’un any turbulent. Els protagonistes han donat per fet que Washington aixecarà l’amenaça dels aranzels del 100% als productes xinesos que havien d’entrar en vigor al novembre.
"Crec que tancarem un acord amb la Xina", va avançar Trump en una jornada joiosa que va començar apadrinant la pau entre Tailàndia i Cambodja. A Kuala Lumpur s’havien citat dissabte els pesos pesants de les dues potències.
D’una banda, el vice primer ministre, He Lifeng, i el cap dels assumptes comercials, Li Chenggang; de l’altra, el secretari del Tresor, Scott Bessent, i el representant del Comerç, Jamieson Greer. L’optimisme s’havia escampat diumenge. Li ha al·ludit al consens preliminar i ha descrit "unes consultes molt intenses i intercanvis constructius compartits per explorar solucions i arranjaments per a aquestes preocupacions". "La postura nord-americana ha sigut dura", ha reconegut.
Bessent ha mencionat l’acord marc substanciós i ha anticipat que la setmana vinent la Xina obrirà un altre cop l’aixeta de les terres rares. En aquest context propici, Trump va avançar el pròxim calendari de reunions: després de veure’s a Corea del Sud, visitarà Pequín després de l’Any nou Lunar (a mitjans de febrer) i Xi li tornarà la cortesia "a Washington o Mar-a-Lago". L’entusiasme nord-americà contrasta amb el silenci de la Xina, que ni tan sols ha confirmat oficialment la trobada de la setmana vinent. Pequín sap que qualsevol sintonia amb Trump es pot trencar.
Assumptes compromesos
A tots dos els espera una jornada dura dijous a Gyeongjiu, seu de la cimera de l’APEC (fòrum de Cooperació Econòmica de l’Àsia-Pacífic).
Del sac de conflictes Trump va avançar que començarà amb el fentanil. L’assumpte és vist de manera oposada. Washington afirma que Pequín no s’ha esforçat prou a frenar el tràfic dels precursors químics amb què s’elabora, mentre la Xina recorda que cap partida provinent del seu país ha sigut trobada l’últim any i que, en tot cas, no hi ha més culpable de la pandèmia que la demanda d’opiacis creada per la indústria farmacèutica nord-americana.
"El president Trump em va donar una gran capacitat de pressió en les negociacions amb l’amenaça dels aranzels del 100%", va assenyalar Bessent en una entrevista televisiva. A aquesta amenaça li atribueix Washington poders il·limitats per aconseguir totes les seves reclamacions: la cooperació en la lluita contra el fentanil, el flux de terres rares, la compra xinesa de soja nord-americana... No ha transcendit la postura xinesa, però és descartable que cedeixi en totes aquestes àrees a canvi només dels aranzels. Trump també parlarà de Taiwan, assumpte que Pequín considera incondicionalment propi, i de Jimmy Lai, el magnat de premsa hongkonguès empresonat.
Trump ha aprofitat per firmar acords amb els membres de l’ASEAN (Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic) que corregeixen en part la seva desatenció passada. En el seu primer mandat amb prou feines va acudir a una de les cimeres anuals i fins i tot va ignorar l’edició virtual durant la pandèmia.
El seu desistiment de les funcions, els embats aranzelaris, les restriccions dels visats i la retallada d’ajudes econòmiques han sigut aprofitats per la Xina per erosionar l’empremta nord-americana en una zona que suma 680 milions d’habitants i una economia de 3,8 bilions de dòlars.
