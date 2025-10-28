Com és un huracà per dins? Un avió militar entra a l'ull del Melissa
Amb vents sostinguts de més de 280 quilòmetres per hora, aquest fenòmen meteorològic extrem amenaça avui Jamaica i, demà, es desplaçarà cap a Cuba i les Bahames
L’huracà Melissa -d'escala cinc, la més alta- es troba aquest dimarts a uns 215 quilòmetres al sud-est de Kingston, la capital de Jamaica, i a 500 quilòmetres al sud-oest de Guantánamo, amb vents màxims sostinguts molt forts de 280 quilòmetres per hora, segons l’últim informe del Centre Nacional d’Huracans (NHC) dels Estats Units. Segons la seva trajectòria prevista, el centre de Melissa impactarà directament sobre Jamaica avui mateix, amb previsió de vents catastròfics, inundacions i onatge fort. Seguidament, es desplaçarà cap al sud-est de Cuba dimecres al matí i continuarà avançant direcció sud afectant el centre de les Bahames durant les hores posteriors.
Per entendre la magnitud d'aquest fenomen meteorològic, és suficient veure les imatges que ha captat de l'interior de l'huracà un avió de la Força Aèria dels Estats Units del 53è Esquadró de Reconeixement Meteorològic. Conegut com els “Caçadors d’Huracans” de la Reserva de la Força Aèria, aquest aparell ha volat fins a l’ull del Melissa, aconseguint enregistrar les altes parets blanques que forma l'huracà al cel.
