L'huracà Melissa deixa 20 morts i una desena de desapareguts al seu pas per Haití
El pas del tifó per algunes zones ha deixat més de 300 l/m2 i ratxes de vent de fins a 119 km/h
EFE
Almenys vint persones han mort i deu estan desaparegudes al sud d'Haití, després del desbordament del riu La Digue, que travessa la ciutat, durant el pas de l'huracà Melissa pel Carib, segons ha informat aquest dimecres el director general de Protecció Civil, Emmanuel Pierre.
En declaracions a mitjans locals, Pierre va dir que els equips de rescats han recuperat vint cossos, mentre continua la cerca de deu desapareguts. D'acord amb Pierre, deu persones més han resultat ferides per la situació causada per Melissa, que el dimarts va tocar terra a Jamaica i la passada matinada a Cuba.
Ja la setmana passada, quan encara era tempesta tropical, Melissa va ocasionar tres morts i almenys setze ferits a Haití, un país molt vulnerable als fenòmens naturals.
Segons dades ofertes pel Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF), més de 2.000 persones a Haití havien estat acollides en escoles, que serveixen com a refugis, després de veure's afectades per les pluges associades a Melissa.
El més recent avís del Insmet assenyala que Melissa ha deixat acumulacions significatives de pluja a la regió de l'orient de Cuba, com els 335,2 litres per metre quadrat en el Centre Meteorològic de la província Holguín.
"Aquestes precipitacions continuaran, amb acumulacions d'entre 200 i 350 litres en les pròximes 24 hores, principalment en zones muntanyoses", indica l'Insmet.Quant als vents, el servei indica que "es mantindran amb força de tempesta tropical, amb velocitats d'entre 70 i 119 quilòmetres per hora, amb ratxes superiors".
Els huracans i tempestes tropicals a Haití han causat centenars de morts des d'octubre de 2016, quan l'huracà Matthew va deixar 573 morts i milers de damnificats, només sis anys després del terratrèmol de gener de 2010 que va provocar uns 300.000 morts, prop d'1,5 milions de damnificats i el col·lapse de bona part de les infraestructures.
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- La Mola de Sant Llorenç mostra la nova imatge, amb el menjador de l’antic restaurant reconvertit en espai d’exposició
- Mor atropellat un home de 60 anys que anava acompanyat d'un menor a Castellbell i el Vilar
- Fem panellets: la recepta definitiva perquè et quedin boníssims
- David Bustamante, 43 anys, revela la seva rutina per perdre 20 quilos: «Faig una caminada d’una hora en dejú i no menjo salses»