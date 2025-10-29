Tot el que has de saber del cometa interestel·lar 3I/ATLAS
Els investigadors segueixen des de fa setmanes aquest objecte espacial que avui assolirà el seu punt més proper al Sol
EP
El cometa 3I/ATLAS, que podria contenir pistes d’un altre sistema estel·lar, assolirà el seu punt més proper al Sol aquest dimecres 29 d’octubre, a uns 202 milions de quilòmetres del Sol, sense risc d’impacte.
Les observacions del 3I/ATLAS han revelat que el cometa interestel·lar té una cua prominent i una coma -el núvol brillant de gas i pols que envolta el nucli- brillant i que ha anat guanyant activitat a mesura que s’ha anat acostant al Sol.
El 27 d’agost, investigadors van utilitzar l’Espectrògraf Multiobjecte Gemini (GMOS) al Gemini Sud, situat al Cerro Pachón, Xile, per obtenir imatges profundes i multicolors del cometa i es va poder constatar que té una mida significativament més gran que la resta de cometes observats fins ara.
A més de capturar imatges impressionants, la principal motivació científica de la sessió d’observació del 3I/Atlas de l'agost passat va ser recollir l’espectre del cometa, que fa referència a les longituds d’ona de la llum que emet. Un espectre pot oferir als científics informació sobre la composició i la química que el forma, fet que els permet comprendre com ha anat canviant durant el seu pas pel sistema solar, segons va informar NOIRLab en un comunicat.
És el tercer cometa interestel·lar
L’objecte va ser detectat per primera vegada l’1 de juliol de 2025 per ATLAS (Sistema d’Alerta Primerenca d’Impacte Terrestre d’Asteroides). Les observacions suggereixen que la pols i el gel de 3I/ATLAS són força similars als dels cometes natius del nostre sistema solar, fet que apunta a processos compartits en la formació de sistemes planetaris al voltant d’altres estrelles.
Els cometes interestel·lars són extraordinàriament rars: 3I/ATLAS és tan sols el tercer exemple confirmat, després del cometa 1I/Oumuamua el 2017 i el cometa 2I/Borisov el 2019.
A diferència dels cometes que es dirigeixen cap al Sol, 3I/ATLAS viatja en una òrbita hiperbòlica que finalment el portarà de nou a l’espai interestel·lar. El seu breu pas pel sistema solar ofereix als astrònoms una oportunitat única d’estudiar material format al voltant d’una estrella llunyana.
L'Agència Espacial Europea en fa el seguiment
L’ESA (Agència Espacial Europea) ha aprofitat les seves missions interplanetàries per veure el cometa interestel·lar 3I/ATLAS des de punts d’observació molt més estratègics que la Terra i el seu entorn.
Entre l’1 i el 7 d’octubre, les sondes Mars Express i ExoMars Trace Gas Orbiter de l’ESA han observat el cometa durant el seu pas a prop de Mart. La distància més curta entre la sonda i el cometa va ser de 30 milions de quilòmetres.
Entre el 2 i el 25 de novembre, el Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) de l’ESA observarà el cometa amb diversos instruments. Com que Juice observa el cometa 3I/ATLAS tan poc després de la seva aproximació més propera al Sol, és probable que tingui la millor vista del cometa en un estat molt actiu, amb un halo brillant al voltant del seu nucli i una llarga cua que s’estén darrere seu, informa l’ESA.
