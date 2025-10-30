Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen cinc nous sospitosos del robatori de joies al Museu del Louvre

Dissabte passat ja es van arrestar dues persones implicades en els fets

Policies davant del Louvre

Policies davant del Louvre / Thomas Padilla

EFE

París

La polcia de París ha detingut cinc nous sospitosos dins de la investigació pel robatori de les joies del Louvre, entre ells un dels possibles quatre lladres del comandament que va dur a terme el cop.

Els cinc van ser arrestats simultàniament a París i als seus voltants cap a les 21 hores del dimecres, ha precisar la fiscal. Un dels detinguts ahir a la nit "era objectiu dels investigadors" i tenen "proves d’ADN que el vinculen amb el robatori. Era un dels sospitosos que teníem en el punt de mira", va afegir.Va assenyalar que els altres quatre detinguts aquest dimecres "poden aportar informació sobre com es va desenvolupar el robatori".

Els arrestos es van produir la mateixa nit que els dos arrestats dissabte passat i que han reconegut "parcialment" la seva participació en el cop; van ser imputats formalment pel jutge instructor del cas per "robatori organitzat i conspiració per delinquir" i van ingressar a presó preventiva. Els dos homes, d’uns trenta anys, "van admetre parcialment els fets", va explicar Beccuau, en una roda de premsa celebrada dimecres a la tarda. Es sospita que van ser ells els qui "van entrar a la Galeria d’Apol·lo per robar les joies", va precisar.

La fiscal va afegir que "res en aquesta fase suggereix que els autors tinguessin còmplices dins del museu". Tot i això, els investigadors no descarten la possibilitat que es tracti d’un grup molt més gran que els quatre autors identificats per les càmeres de vigilància, va afirmar.

Beccuau va puntualitzar que les joies encara no han estat recuperades, però va declarar que mantenen l’esperança que siguin trobades i retornades al Museu del Louvre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents