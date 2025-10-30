Detenen cinc nous sospitosos del robatori de joies al Museu del Louvre
Dissabte passat ja es van arrestar dues persones implicades en els fets
EFE
La polcia de París ha detingut cinc nous sospitosos dins de la investigació pel robatori de les joies del Louvre, entre ells un dels possibles quatre lladres del comandament que va dur a terme el cop.
Els cinc van ser arrestats simultàniament a París i als seus voltants cap a les 21 hores del dimecres, ha precisar la fiscal. Un dels detinguts ahir a la nit "era objectiu dels investigadors" i tenen "proves d’ADN que el vinculen amb el robatori. Era un dels sospitosos que teníem en el punt de mira", va afegir.Va assenyalar que els altres quatre detinguts aquest dimecres "poden aportar informació sobre com es va desenvolupar el robatori".
Els arrestos es van produir la mateixa nit que els dos arrestats dissabte passat i que han reconegut "parcialment" la seva participació en el cop; van ser imputats formalment pel jutge instructor del cas per "robatori organitzat i conspiració per delinquir" i van ingressar a presó preventiva. Els dos homes, d’uns trenta anys, "van admetre parcialment els fets", va explicar Beccuau, en una roda de premsa celebrada dimecres a la tarda. Es sospita que van ser ells els qui "van entrar a la Galeria d’Apol·lo per robar les joies", va precisar.
La fiscal va afegir que "res en aquesta fase suggereix que els autors tinguessin còmplices dins del museu". Tot i això, els investigadors no descarten la possibilitat que es tracti d’un grup molt més gran que els quatre autors identificats per les càmeres de vigilància, va afirmar.
Beccuau va puntualitzar que les joies encara no han estat recuperades, però va declarar que mantenen l’esperança que siguin trobades i retornades al Museu del Louvre.
- Helicobacter pylori: així són els símptomes de la infecció que afecta la meitat de la població
- La presència de piquets per la vaga del metall altera la mobilitat als principals polígons del Bages
- Confirmat: els majors de 70 anys hauran de renovar el seu DNI permanent abans d’aquesta data per ordre de la Unió Europea
- La professió de tota la vida amb què guanyaràs 6.000 euros al mes, segons Gonzalo Bernardos
- Ikea estudia obrir una botiga a Manresa per analitzar el mercat a la Catalunya central
- Mor sobtadament Oti Cabadas, la camionera i influencer de 41 anys que va trencar amb els estereotips del sector
- Els rostres de l’abandonament escolar: «Acabes renunciant per no endeutar els teus pares o per no saber on acudir»
- L'ermita més bonica del món és a Catalunya: romànica, construïda al cràter d’un volcà i perfecta per visitar a la tardor