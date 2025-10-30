Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Trump rebaixa els aranzels a la Xina del 20 al 10% després d'arribar a un acord sobre terres rares amb Jinping

El gegant asiàtic es compromet a endarrerir un any les restriccions a l'exportació d'aquests minerals

Els presidents Donald Trump i Xi Jinping

Els presidents Donald Trump i Xi Jinping / Mark Schiefelbein / Associated Press

ACN

Barcelona

El president dels EUA, Donald Trump, ha anunciat una rebaixa "immediata" dels aranzels a la Xina del 20 al 10%, després de la cimera que ha mantingut a la ciutat sud-coreana de Busan amb el seu homòleg Xi Jinping. Com a contrapartida, Jinping s'ha compromès a endarrerir un any les restriccions a l'exportació de terres rares (minerals essencials per a la indústria tecnològica que el gegant asiàtic controla en l'àmbit global), segons ha dit Trump ja a bord de l'avió presidencial per tornar als EUA. La cimera ha suposat un acostament entre les dues superpotències després de mesos de tibantors per les relacions comercials i per altres assumptes com les conseqüències del fentanil als EUA, que segons Trump entra al país provinent de la Xina.

A través de la seva xarxa social, Truth Social, Trump ha explicat que el president xinès ha autoritzat la compra de quantitats "grans" de soja, sorgo i altres productes agrícoles. El govern xinès ha confirmat els pactes des del Pequín.

Entre d'altres, aquests acords també inclouen un compromís de la Xina per "aturar" la crisi del fentanil i un altre per comprar energia americana. En aquest sentit, el republicà no ha descartat "una transacció a molt gran escala relacionada amb la compra de petroli i gas" d'Alaska.

