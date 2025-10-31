Nou anunci del líder nord-americà
Els EUA reinicien els assajos nuclears després d’acusar altres països d’haver fet el mateix
Trump ordena que el procés comenci "immediatament" dies després que Rússia provés noves armes capaces de transportar ogives atòmiques
Ricardo Mir de Francia
No és clar si Donald Trump confon el tot amb les parts o, per ser més precisos, la detonació controlada de bombes nuclears amb els assajos de míssils capaços de transportar armes nuclears, però la passada matinada va fer una d’aquelles declaracions cridades a fer posar mig món en guàrdia. El líder nord-americà va ordenar al Departament de Guerra que reiniciï els assajos nuclears, més de tres dècades després que els Estats Units portessin a terme les últimes explosions controlades al subsol de Nevada. "Hi ha altres països que estan provant els seus programes, de manera que he ordenat al Departament de Guerra que comenci a provar les nostres armes nuclears en termes de paritat", va escriure Trump a Truth Social. "Aquest procés començarà immediatament", va remarcar.
Les paraules de Trump van arribar minuts abans que es reunís amb el president xinès Xi Jinping a Corea del Sud. "Odio fer-ho pel poder destructiu que tenen, però no tenim cap altra alternativa. Rússia és segon i la Xina està en un distant tercer lloc, però d’aquí cinc anys estarà igualat", va afegir referint-se aparentment al nombre d’armes atòmiques que té cada país. De fet, segons la Federació de Científics Americans i l’Institut Internacional per a la Investigació per a la Pau d’Estocolm (SIPRI), Rússia és el país amb més ogives nuclears, també les desplegades i tècnicament operatives, seguit molt de prop pels Estats Units i de molt lluny per la Xina.
Tampoc és clar a què es referia quan va dir que hi ha altres països que estan provant els seus arsenals. "Veig que fan assajos i, penso, si ells ho faran, dedueixo que hem de fer el mateix", va explicar després a la premsa. Però el cas és que no hi ha cap país que hagi fet detonacions controlades en els últims anys. L’últim a fer-ne va ser Corea del Nord el 2017, suposadament amb una bomba d’hidrogen. "Trump està mal informat i allunyat de la realitat", va escriure a les xarxes socials Daryl Kimball, directora executiva de l’Associació per al Control d’Armes (ACA), amb seu a Washington.
Totes les grans potències nuclears, això sí, fa anys que estan immerses en costosíssims programes de modernització dels seus arsenals, un procés que als Estats Units va iniciar Barack Obama després de rebre el Nobel de la pau per promoure just el contrari, un món sense armes nuclears. Paral·lelament, la tensió geopolítica s’ha utilitzat com a pretext per desmuntar part de la carcassa legal aixecada a finals de la Guerra Freda i en els anys posteriors a fi de frenar la cursa nuclear i mitigar-ne els riscos.
El 2023, Rússia va revocar la seva ratificació del tractat que prohibeix els assajos nuclears, mai ratificat per Washington. I aquesta mateixa setmana el seu president, Vladímir Putin, va anunciar que Moscou ha provat amb èxit un nou dron submarí propulsat amb energia nuclear i capaç de transportar armes atòmiques, però no hi ha cap evidència que fes detonar la bomba durant els assajos. Dies abans, el Kremlin hauria fet el mateix amb un nou míssil balístic de propulsió nuclear, en una aparent demostració de força per assenyalar que no pensa renunciar a les seves demandes maximalistes a Ucraïna. També els EUA proven amb regularitat els seus sistemes capaços de llançar armes nuclears, segons l’agència Associated Press.
Desescalada "formidable"
Després d’anunciar els potencials assajos, Trump va canviar la música de les seves paraules per dir que l’objectiu ideal seria precisament el contrari. "Crec que la desescalada o la desnuclearització seria formidable. De fet, ara parlem amb Rússia del tema i la Xina s’hi afegirà si fem alguna cosa", va dir als periodistes. A Pequín aquestes paraules no van passar inadvertides. "La Xina espera que els EUA compleixin de pressa les seves obligacions sota el Tractat de Prohibició Completa dels Assajos Nuclears i honori els seus compromisos per suspendre els assajos nuclears", va dir Guo Jiakun, portaveu del Ministeri d’Exteriors.
