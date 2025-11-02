La UE i el retorn de migrants
Organismes europeus i internacionals expressen preocupació davant la nova proposta de la Unió Europea que, diuen, pot vulnerar drets fonamentals i no augmentarà el percentatge de retorns efectius
Alicia Fàbregas
La Comissió Europea considera ineficient l’actual sistema de deportació, principalment, pel baix percentatge d’expulsions efectives, que ronden el 20% segons dades oficials. Suposa un obstacle que cada estat membre tingui els seus propis procediments, al·lega l’Executiu, així que per augmentar aquesta xifra i accelerar i simplificar el procés, al març va presentar una proposta que pretén posar en marxa un nou sistema comú.
La mateixa Comissió defineix aquest nou marc regulador com una peça clau per complementar el Pacte sobre Migració i Asil, aprovat el 2024. La proposta encara s’ha de negociar i aprovar, però el Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), un òrgan consultiu de la UE, va emetre el 17 de setembre un dictamen en què detallava la seva disconformitat amb diversos punts del text, entre els quals, la possibilitat de crear «centres de retorn» (centres d’internament mentre dura el procediment de deportació) a països extracomunitaris. Les Nacions Unides, així com altres organismes internacionals, alertaven també d’aquest risc.
Radiografia actual
A Espanya, hi ha els retorns voluntaris i les expulsions. Segons la llei d’estrangeria, es fan quan es comet una infracció tipificada com a greu o molt greu, que inclou trobar-se en situació irregular. Però, com la resta de membres de la UE, malgrat tenir els seus propis procediments, Espanya ha de regir-se pel marc comú de la directiva europea del 2008. Aquesta directiva és la que la nova proposta vol modificar, creant un reglament que, per definició, és d’aplicació immediata i afectarà els residents de tots els països per igual. Segons l’Eurostat, en el primer trimestre del 2025 Espanya va ser el tercer país de la UE amb més ordres de retorn emeses, només per darrere de França i Alemanya.
Durant el 2025, un 44% dels retorns van ser voluntaris, la resta, forçosos, i van afectar majoritàriament persones de Mali, seguides del Senegal i Algèria. Segons un informe del Consell de la UE, es tracta de països amb escassa cooperació en les readmissions i taxes de retorns efectius que no superen el 10%.
Per portar a terme aquestes expulsions és necessari «que hi hagi un acord amb el país on anirà aquesta persona, que pot ser el d’origen o un tercer país», explica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de polítiques migratòries al laboratori d’idees Instrategies i participant, com a experta externa, en el dictamen del CESE. Aquest, detalla, és un dels principals motius pels quals les xifres de retorns efectius són baixes: perquè els països no sempre hi estan d’acord, o si ho estan, el procés es pot allargar molt.
Novetats i riscos
Segons el text de la proposta, es tractava d’una mesura tan urgent que per dissenyar-la «no es va fer cap avaluació d’impacte». El dictamen del CESE afirma que, tractant-se d’un reglament que afectarà milions de persones, «el més adequat hauria sigut fer una investigació seriosa i consultes estructurades». Pinyol-Jiménez afegeix que l’absència d’una avaluació «no és habitual ni recomanable».
Per la seva banda, el Consell Europeu de Refugiats i Exiliats (ECRE, per les seves sigles en anglès), va emetre al juny un informe que analitzava la proposta i concloïa que l’objectiu principal -incrementar el percentatge de retorns efectius- no s’assoleix amb les mesures proposades. A més, assegurava que la directiva «comporta riscos significatius per als drets fonamentals». En aquest sentit, el dictamen del CESE considera que els centres de retorn «són contraris al marc jurídic internacional» i que els motius d’internament «són excessivament amplis».
L’ONU se sumava a aquesta preocupació i es feia ressò del rebuig d’alguns organismes de drets humans que argumenten que, a més, la nova proposta «pot donar peu a violacions de les garanties fonamentals, incloses la detenció arbitrària». El futur reglament amplia els motius d’internament i la durada, i s’afegeixen mesures coercitives que podrien aplicar-se passat aquell temps, com la vigilància electrònica.
