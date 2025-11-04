Els EUA viuen les primeres grans eleccions des de la victòria de Trump
Els comicis a més de la meitat dels estats dilucidaran decisions clau per al futur dels demòcrates i també es veuen com a referèndum dels 10 primers mesos de mandat del president
Idoya Noain
Un any després que Donald Trump es guanyés el retorn a la Casa Blanca i després de 10 mesos de la seva presidència 2.0, els Estats Units celebren avui les primeres grans eleccions, amb comicis a més de la meitat dels estats. Els resultats de les principals cites seran transcendentals en les converses i debats del Partit Demòcrata sobre el seu present i el seu futur. Són també en certa manera, i tot i que el seu nom no aparegui a cap papereta, un referèndum sobre el president. Aquestes són les grans cites de les quals cal estar pendents i els seus missatges sobre Trump i els demòcrates, amb vista a les legislatives del 2026 i, fins i tot, a les presidencials del 2028.
L'alcaldia de Nova York
Si les enquestes que li donen més de 10 punts d’avantatge sobre Andrew Cuomo no s’equivoquen, Zohran Mamdani, progressista i membre dels Socialistes Democràtics d’Amèrica, serà a 34 anys l’alcalde número 111 de Nova York i el primer musulmà.
El seu populisme econòmic per fer front a l’imparable augment del cost de la vida, una agenda decididament d’esquerres i posicions com el suport a la causa palestina que creix entre tota la ciutadania dels EUA han despertat en una bona part dels novaiorquesos un entusiasme i mobilització que no es veien des de fa temps. També han provocat por i rebuig en sectors moderats, conservadors i elits polítiques i econòmiques, que s’han organitzat en un intent de frenar-lo.
La intensitat de la cursa es palpa en dades com un rècord històric en participació en el vot avançat, que ha quadruplicat, per exemple, la del 2021. Trump no ha donat suport exprés a Cuomo, que després de la derrota a les primàries es va presentar com a independent, però diumenge va dir: "Si cal triar entre un demòcrata dolent i un comunista [Mamdani no ho és], em quedo sempre amb el primer".
En el camp demòcrata, el meteòric ascens i la promesa de Mamdani també divideixen, i hi ha reticents a recolzar-lo com ara Chuck Schumer, jueu i líder demòcrata al Senat. Però Barack Obama, que tampoc li ha donat el clàssic suport, segons es va reportar aquest cap de setmana li va trucar per felicitar-lo.
Governadors a Nova Jersey i Virgínia
El que Mamdani és per a la progressia Abigail Spanberger i Mikie Sherrill, candidates a governadores de Virginia i Nova Jersey, respectivament, ho són per al centre del Partit Demòcrata. Aquesta ala està convençuda que són candidates com elles el camí que els demòcrates han de prendre si volen batre a la part del país més allunyada de les grans elits urbanes els candidats republicans alineats amb Trump, combinant el missatge econòmic amb una moderació en qüestions socials.
Tant Spanberger, una antiga agent de la CIA de 46 anys, com Sherrill, de 53 anys i antiga militar, han posat al centre de les campanyes els conflictes i problemes econòmics que enfronta la població i s’han encarregat de remarcar com aquests problemes augmenten per l’agenda del president.
Redisseny de districtes a Califòrnia
L’impacte de les eleccions d’avui en les legislatives del 2026 no quedarà només en qüestions ideològiques que debatran tots dos partits sinó també en decisions amb efectes pràctics i polítics. No n’hi haurà cap de més gran que el referèndum sobre la proposició 50 a Califòrnia, que té en el nucli la guerra que els republicans han obert en l’era Trump per redissenyar districtes de manera que els afavoreixi ampliar i consolidar la majoria a la Cambra de Representants el 2026, un esforç al qual volen respondre els demòcrates, encapçalats pel governador de Califòrnia i arxirival de Trump, Gavin Newsom.
Després que Greg Abbott, el governador de Texas, aprovés aquest redisseny al seu estat, sumant cinc escons favorables al seu partit, Newsom va plantejar refer els seus mapes. Per fer-ho necessita que els ciutadans aprovin aquesta proposició, que suspèn temporalment el requisit que els redibuixi una comissió independent, però aquesta votació és més que local.
Jutges a Pensilvània
Una altra de les votacions que se segueixen amb expectació avui se celebra a Pennsilvània, on hi ha en joc la composició del Tribunal Suprem estatal, atès que es podria expulsar tres jutges demòcrates de la majoria actual i arriscar que la composició quedi fins al 2027 en un empat 2-2 entre magistrats demòcrates i republicans.
La transcendència de la cursa es pot entendre pels inusitats diners invertits en aquesta campanya judicial i pel seu impacte: pot afectar des de decisions sobre l’avortament fins a casos de demandes per resultats electorals en un dels estats frontissa fonamentals als EUA.
