Israel fa el primer pas per aplicar la pena capital a palestins que matin israelians
Andrea López-Tomàs
L’actual Knesset, el Parlament israelià, continua transformant el país. Aquesta vegada amb un projecte de llei que aprova la pena de mort per a aquells presoners palestins condemnats per terrorisme. Els que matin israelians per "motius nacionalistes", segons recull la legislació, patirien la pena capital. No obstant, el projecte no s’aplicaria a israelians que assassinin palestins en circumstàncies similars. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha donat suport a aquesta iniciativa, impulsada pel partit d’extrema dreta Poder Jueu, dirigit pel ministre de Seguretat Nacional, el colon Itamar Ben Gvir.
Ha sigut el Comitè Ministerial de Seguretat Nacional el que va aprovar ahir la tramitació del projecte en la primera de les seves tres votacions. Així els ultradretans aplanen el camí per ser debatuda en el ple legislatiu ben aviat, tant com demà, segons mitjans israelians. Abans de la votació, el coordinador d’Ostatges i Persones Desaparegudes, el general de brigada en reserva Gal Hirsch, va informar que Netanyahu recolzava la mesura. El representant va assenyalar que les objeccions prèvies s’havien tornat "irrellevants" després de l’alliberament dels captius per part de Hamàs el mes passat i la seva demora a entregar els cossos que encara queden a l’enclavament palestí. Encara n’hi ha vuit.
Sense opció de commutar
Anteriorment, els funcionaris de seguretat s’havien oposat a la legislació per posar en perill els ostatges israelians retinguts per faccions palestines a Gaza. Ara, la situació és una altra. Segons Hirsch, aquest projecte legislatiu és "una eina més a la caixa d’eines que ens permet lluitar contra el terrorisme i assegurar l’alliberament dels ostatges". "Aquesta llei no deixa marge de discrecionalitat", va insistir Ben Gvir durant el debat.
