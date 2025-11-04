Mor Dick Cheney, exvicepresident dels Estats Units i mà dreta de George W. Bush
Va aprovar l’ús de la tortura després dels atemptats de l’11 de setembre i va dirigir la invasió nord-americana de l’Afganistan
EFE
Dick Cheney, el vicepresident més poderós de la història recent dels Estats Units i arquitecte de la guerra de l’Iraq, va morir aquest dilluns a la nit als 84 anys. El prominent polític republicà, mà dreta de l’expresident George W. Bush, va aprovar l’ús de la tortura després dels atemptats de l’11 de setembre i va dirigir la invasió nord-americana de l’Afganistan, així com l’enderrocament del règim de Saddam Hussein.
Cheney va morir a causa de complicacions derivades d’una pneumònia i de problemes cardiovasculars, segons ha confirmat la seva família en un comunicat emès aquest dimarts. Les malalties de cor van ser una constant en la seva vida agitada. Als 37 anys va patir el primer infart, i va arribar a tenir fins a vuit afeccions cardíaques durant el seu mandat com a número dos de la Casa Blanca entre el 2000 i el 2008.
Cheney va acumular una experiència política sense igual. Durant 42 anys de carrera, va servir com a cap de gabinet de l’expresident Gerald Ford —el més jove de la història—, secretari de Defensa de l’expresident George H. W. Bush, líder de la minoria republicana a la Cambra de Representants i congressista durant una dècada. El mandat del demòcrata Bill Clinton va ser per a ell un parèntesi en què va saltar al sector privat per presidir el gegant petrolier Halliburton.
El vicepresident més poderós
Cap càrrec va ser més transcendent per a la història que el de 46è vicepresident dels EUA, quan va assumir el paper d’estrateg en cap de les polèmiques campanyes militars a l’Afganistan i a l’Iraq. Després dels sagnants atacs terroristes d’Al-Qaida, Cheney va treballar en secret amb els seus principals aliats per eludir les prohibicions legals contra la tortura, l’empresonament sense càrrecs i l’espionatge massiu dels seus propis ciutadans, mesures draconianes que van tenir un profund impacte en els drets humans dins i fora de les fronteres nord-americanes.
Al costat del poc experimentat Bush fill, la veterania i la reputació de negociador hàbil i despietat de Cheney li van concedir un poder sense precedents recents per a un vicepresident, un càrrec al qual habitualment s’assignen funcions representatives secundàries. “Preferia els bastidors al focus d’atenció”, assenyala la necrològica de The New York Times.
Cheney actuava com a conseller i sovint marcava l’agenda presidencial. Això va ser especialment cert en política exterior, àmbit en què va exercir de falcó per promoure una actitud agressiva contra països com l’Iran, Corea del Nord, Síria o l’Autoritat Nacional Palestina, però també en altres camps com les retallades d’impostos. Les seves competències eren tan àmplies que l’exvicepresident Dan Quayle va dir que exercia “una mena de copresidència”.
La seva omnipresència fins i tot va despertar certa preocupació al Despatx Oval. Bush temia que la percepció estesa que era el “Darth Vader de l’Administració” —va confessar a les seves memòries del 2010, Decision Points— els pogués causar problemes. Cheney es va oferir a retirar la seva candidatura a la reelecció del 2004, però Bush volia mantenir el seu amic i conseller a prop i va declinar la proposta.
Es va oposar a Trump després de la insurrecció
Durant la seva etapa com a vicepresident, Cheney va intentar enfortir els poders de la presidència, que segons ell s’havien limitat —de manera injustificada— després de l’escàndol del Watergate i de la guerra del Vietnam. Tot i així, va condemnar el paper actiu de Donald Trump en la fallida insurrecció contra el Capitoli el 2021. “Va intentar robar les últimes eleccions, utilitzant mentides i violència per mantenir-se al poder després que els votants el rebutgessin. És un covard”, va etzibar.
Cheney considerava Trump “l’amenaça més gran per a la nostra república”. Per això, tot i el seu ferm credo conservador, va anunciar que votaria Kamala Harris a les eleccions presidencials del 2024. “Tenim el deure de posar el país per davant del partidisme per defensar la nostra Constitució.”
La seva filla, l’excongressista Liz Cheney, va ser una de les poques republicanes que es van oposar al líder i van votar a favor de la seva destitució. Poc després, un candidat trumpista li va arrabassar l’escó a la Cambra de Representants.
