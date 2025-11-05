Mamdani guanya les eleccions a Nova York: "La ciutat continuarà sent d’immigrants i, des d’aquesta nit, dirigida per un"
L’alcalde electe es reivindica políticament i personalment, defensa un progressisme demòcrata sense excuses i confirma dots com a orador que desperten ecos d’Obama
Idoya Noain
En la seva meteòrica carrera política, culminada aquest dimarts amb l’elecció com a alcalde de Nova York, Zohran Mamdani s’ha guanyat, per múltiples raons, comparacions amb Barack Obama. El discurs de victòria que el jove socialista ha pronunciat al majestuós Paramount Theater de Brooklyn obliga a sumar a aquest ressò els elements de retòrica i oratòria elevades que el president demòcrata va convertir en la seva marca i que cada cop són una anomalia més gran en política.
Al llarg de gairebé mitja hora d’intervenció, Mamdani ha fet fins i tot un gest a Obama, reivindicant aquell missatge d’esperança que el primer president negre dels EUA va convertir en mantra i eslògan. Com ell, ha emmarcat el seu triomf com una mostra de la capacitat d’"erosionar el cinisme que ha arribat a definir la política", i ha dit:
“Hem escollit l’esperança junts, esperança davant la tirania, davant els grans diners i les petites idees, davant la desesperació. Hem guanyat perquè els novaiorquesos s’han permès tenir esperança que allò impossible podia fer-se possible. Hem insistit que la política ja no és una cosa que se’ns fa, és una cosa que fem nosaltres.”
El seu discurs ha estat també extremadament personal i propi, únic per a algú que, com a membre dels Socialistes Demòcrates d’Amèrica, se situa a l’esquerra de l’expresident, i que, a diferència d’aquest, és immigrant (va néixer fa 34 anys a Uganda) i dirigirà Nova York com a líder demonitzat i directament amenaçat per l’ocupant de la Casa Blanca: Donald Trump.
Missatge directe a Trump
Per a l’actual mandatari republicà, de fet, Mamdani ha tingut paraules i un missatge molt directes, arribant a animar un Trump que sabia pendent d’ell a “pujar el volum”. I aleshores, el resident del Despatx Oval l’ha pogut sentir prometent "respondre a l’oligarquia i a l’autoritarisme amb la força que temen, no amb l’apaivagament que desitgen".
“Si algú pot mostrar a una nació traïda per Donald Trump com derrotar-lo és la ciutat que el va engendrar”, ha declarat Mamdani. “Si hi ha una manera d’aterrar un dèspota és desmantellant les condicions que li van permetre acumular poder. No és només com aturarem Trump, sinó com aturarem el pròxim.”
En clares al·lusions al passat de Trump com a empresari a la ciutat, l’alcalde electe ha promès “lluitar contra els propietaris que s’aprofiten dels seus llogaters”, posar “fi a la cultura de corrupció, d’evasió fiscal i de privilegis tributaris”, i aliar-se amb els sindicats.
“Continuarà sent una ciutat d’immigrants, construïda per immigrants, moguda per immigrants i, des d’aquesta nit, liderada per un immigrant”, ha declarat en un altre moment, dirigint-se després directament a Trump en referència a les seves batudes, detencions i deportacions: “Quan intenti arribar a un de nosaltres, haurà de passar per tots nosaltres.”
“En aquest moment d’obscuritat política, Nova York serà la llum”, ha dit també el jove polític, que ha promès “no permetre que els qui trafiquen amb la divisió i l’odi ens enfrontin entre nosaltres” i ha promès defensar, a més dels immigrants, els membres de la comunitat trans, les dones negres o qualsevol que tingui l’esquena contra la paret.
Reivindicació
El capítol dedicat a Trump era només una part d’un discurs contundent on Mamdani ha reconegut estar “lluny de ser el candidat perfecte”, però on també s’ha reivindicat amb orgull.
“Sóc jove, sóc musulmà, sóc socialista democràtic i em nego a demanar perdó per cap d’aquestes coses”, ha dit en un moment l’alcalde electe, que en el resultat electoral ha llegit “un mandat per a una nova política”.
Des de la primera frase, una cita a Eugene Debs, el primer candidat presidencial socialista de la història dels EUA, Mamdani ha deixat clara la seva fermesa en aquesta presentació i reivindicació de la seva manera d’entendre la política, a l’esquerra del Partit Demòcrata i lluny de l’aparell.
“Deixarem la mediocritat en el nostre passat”, ha dit. “Ja no haurem d’obrir un llibre d’història per demostrar que els demòcrates poden atrevir-se a ser grans. La nostra grandesa serà qualsevol cosa menys abstracta.”
Igualment, ha celebrat obertament haver derrotat Andrew Cuomo, assegurant als seus votants que han “enderrocat una dinastia política”. I l’exgovernador, que havia jugat la carta de la islamofòbia en el final de la campanya i havia intentat sembrar dubtes sobre Mamdani a la comunitat jueva, era clarament al seu punt de mira quan, després de comprometre’s a estar amb els jueus en la "lluita contra la xacra de l’antisemitisme", també ha dit:
“Aquesta ciutat ja no serà un lloc on es pot traficar amb islamofòbia i guanyar unes eleccions.”
Mamdani també ha reivindicat la seva victòria davant una campanya ferotge en contra seva, i ha recordat que molts fins ara havien sentit el seu missatge “només a través del prisma de la desinformació”.
“S’han gastat desenes de milions de dòlars per redefinir la realitat i convèncer els nostres veïns que aquesta nova era era alguna cosa que havia d’espantar-los”, ha explicat. “La classe dels multimilionaris ha intentat convèncer els que guanyen 30 dòlars l’hora que els seus enemics són els que en guanyen 20. Volen que ens barallem entre nosaltres per mantenir-nos distrets de la feina de refer un sistema trencat des de fa molt temps. Ens neguem que continuïn dictant les regles del joc. Poden jugar amb les mateixes regles que la resta de nosaltres”, ha dit.
Gosadia i lírica
Si en campanya Mamdani ha mostrat el seu domini de la comunicació i de les xarxes socials, en aquest discurs sota el focus nacional i mundial ha exposat la seva capacitat de combinar propostes polítiques agosarades i concretes amb la lírica.
Per a Nova York, per exemple, ha promès una “millora incansable”, contractar milers de professors, retallar el malbaratament burocràtic, millorar els habitatges de protecció oficial i fer que “justícia i seguretat vagin de la mà, treballar amb la policia per reduir el crim i crear un departament de seguretat comunitària que afronti la crisi de salut mental i el sensellarisme.”
Als joves, una de les claus de la seva victòria, els ha definit com una “nova generació de novaiorquesos que es neguen a acceptar que la promesa d’un futur millor era una relíquia del passat”.
“Heu demostrat que quan la política us parla sense condescendència podem iniciar una nova era de lideratge. Lluitarem per vosaltres perquè som vosaltres.”
S’ha adreçat també als “oblidats de la política” que han fet seu el seu moviment, citant entre altres “botiguers iemenites, àvies mexicanes, taxistes senegalesos, infermeres uzbekes, ajudants de cuina de Trinitat i ties etiòpiques”.
“Aquesta ciutat és la vostra ciutat i aquesta democràcia també és vostra”, els ha dit.
“La gent treballadora ha dit als rics i als ben connectats que el poder no és a les seves mans”, ha proclamat en un altre moment, abans d’entrar en una descripció de “dits amoratats d’aixecar caixes als magatzems, palmells amb durícies dels manillars de les bicis de repartiment, artells amb cicatrius de cremades de la cuina”, per dir que “són mans a les quals no se’ls ha permès agafar el poder”.
“Avui, contra tot pronòstic, l’heu agafat. El futur és a les nostres mans.”
Mamdani ha reivindicat també una política més agosarada, líders amb “una visió atrevida del que podem aconseguir en lloc d’una llista d’excuses per allò que som massa tímids per intentar”.
“L’excel·lència serà el que s’espera de tot el govern, no l’excepció”, ha dit.
En un altre moment del discurs, ha citat una dona que, en un autobús al Bronx, li va confessar: “Abans estimava Nova York, però ara és només la ciutat on visc.”
I en la nit novaiorquesa, el flamant triomfador de les eleccions ha promès acabar amb aquest sentiment de derrota i nostàlgia i fer de la ciutat “una ciutat que la gent treballadora pugui estimar de nou i on pugui viure, una ciutat que ens puguem permetre.”
Subscriu-te per seguir llegint