Un altre supertifó a les Filipines sense recuperar-se de l’anterior
El Govern decreta l’estat d’emergència nacional davant la tempesta més potent de la temporada, segons els experts
Adrián Foncillas
Se’n va el Kalmaegi i apareix el Fung-wong. Les Filipines encadenen supertifons sense tenir temps per arreglar una catàstrofe abans que amenaci la següent. El primer tifó, que va deixar 300 morts fa uns dies, va ser el més mortífer de la temporada al sud-est asiàtic. El segon, que assola l’arxipèlag des d’ahir a la nit, ha sigut pronosticat com el més potent. Durant la vigília va ser elevat per les autoritats a la categoria de supertifó pels vents sostinguts de 185 quilòmetres per hora i ràfegues que arriben als 230. La seva amenaça ja ha obligat a aturar les tasques de reconstrucció i rescat ordenades arran del pas del seu predecessor.
La recent devastació i la imminent han fet que el president, Ferdinand Marcos Jr., hagi decretat l’estat d’emergència nacional. El supertifó Fung-wong va entrar ahir per la costa nord-est i afectarà dos terços del territori nacional, amb perímetres ennuvolats de 1.600 quilòmetres de diàmetre, segons els pronòstics oficials. El país ja ha ordenat el protocol habitual. Les escoles, oficines i hotels estaran tancats almenys un parell de dies a Luzon, l’illa principal, i ja hi ha uns 400 vols cancel·lats.
Un milió de persones han rebut la recomanació d’evacuar immediatament, sobretot els que viuen en poblats muntanyosos, a la costa i altres àrees d’alt risc. Molts prefereixen quedar-se per protegir com puguin les poques possessions que tenen, malgrat les "condicions amenaçadores" anunciades, reforçant les estructures de casa seva o acumulant pes sobre la teulada perquè el vent no se l’emporti. A Aurora, una província costanera, els funcionaris intentaven convèncer casa per casa els més obstinats.
El secretari de Defensa filipí, Gilberto Teodoro Jr., va implorar a tots els veïns que es desplacessin a zones segures. "Necessitem fer-ho perquè, quan ja està plovent i les inundacions han començat, és difícil rescatar les persones", va dir en una crida pública televisada. Un funcionari regional va revelar que han hagut de rescatar ja 14 persones d’una teulada en una casa inundada. "Un pare ens va trucar terroritzat dient que la teulada de casa seva estava a punt de ser arrencada pel vent. El vam salvar a ell i a quatre familiars", va afirmar a l’agència de notícies AP.
Extensió i força
Està previst que la primera víctima del tifó sigui Catanduanes, una diminuta illa que ja està patint les primeres inundacions i amb una església on la força devastadora de l’aigua pica fort les seves portes. Els veïns de l’illa van assenyalar que la pluja i la boira havien enfosquit el cel fins anul·lar tota la visibilitat.
El Fung-wong és un tifó rar que uneix una vasta extensió amb la força. L’única bona notícia és que en perdrà molta ràpidament, segons les agències meteorològiques nacionals.
Més de 30 milions de filipins, repartits entre una vintena de províncies i regions, quedaran afectats, segons l’Oficina de Protecció Civil. Entre ells es troba la capital, Manila, i Cebu, devastada la setmana passada pel Kalmaegi. En aquesta illa turística s’han confirmat ja 204 morts i els desapareguts superen el centenar, malgrat l’evacuació de quasi dos milions de persones abans que arribés el tifó.
Els rius de fang van sepultar cases, van arrossegar cotxes i arbres i van arruïnar infraestructures clau per a la regió. El tifó, ja debilitat, va causar cinc morts també a Vietnam.
