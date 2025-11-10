Després d’ingressar el 21 d’octubre a la presó
La justícia francesa posa en llibertat condicional Sarkozy després de 20 dies a la presó
El Tribunal de Cassació accepta la petició de l’expresident, que va ingressar a la presó el 21 d’octubre per complir la condemna de cinc anys per associació il·lícita en relació amb els fons rebuts per la seva campanya de mans del règim libi de Gaddafi
Leticia Fuentes
El seu empresonament es va viure com un esdeveniment històric. Un centenar de persones es van concentrar a les portes del seu domicili familiar per acomiadar-lo al crit de «vergonya de justícia», i escortat per una desena de cotxes de policia, Nicolas Sarkozy entrava el passat 21 d’octubre a la presó de la Santé de París per complir una pena de cinc anys de presó ferma per associació il·lícita en el cas Gaddafi.
Tres setmanes després d’allò, aquest dilluns la Cort d’Apel·lació ha acceptat la petició de llibertat condicional presentada pels advocats de l’expresident. La cort ha decidit que la privisó provisional establerta no es justifica, per la qual cosa, pot quedar en llibertat sota supervisió judicial, mentre se celebra el judici d’apel·lació de la condemna interposada el passat 25 de setembre.
Durant l’audiència, la fiscalia ha defensat l’alliberament de l’excap d’Estat amb mesures de control judicial, la prohibició de contactar amb testimonis i altres parts del cas per evitar qualsevol tipus d’ingerència en el procés, incloent funcionaris de justícia i el mateix ministre, Gérald Garmanin, que el va visitar a la presó i va generar una gran indignació entre els magistrats. L’expresident tampoc podrà abandonar el territori francès.
Sarkozy, que ha comparegut per videoconferència, ha insistit en la seva innocència i ha descrit el seu pas per presó com «un malson». «Vull agrair la humanitat excepcional del personal penitenciari perquè ells han convertit aquest malson de la presó en una cosa suportable», va afirmar davant la cort.
Durant aquesta audiència, els magistrats han debatut sobre l’article 144 del Codi Penal francès. Aquest recurs va ser el que va utilitzar el Tribunal de París per enviar a la presó Sarkozy, basant-se en l’«únic mitjà» per protegir proves, prevenir pressions, evitar la fuga o la reincidència, o per protegir el mateix expresident.
Tot just conèixer-se la decisió, el fill del polític, Louis Sakorzy, va publicar a les seves xarxes una imatge familiar amb el seu pare sota la frase: «Visca la llibertat».
Una condemna històrica
La sentència contra l’expresident va generar una gran divisió d’opinions a França. No tant per la condemna, sinó per l’enviament a presó sense possibilitat de llibertat condicional, mentre la justícia examina l’apel·lació del cas.
Els jutges van justificar aquesta decisió per l’«excepcional gravetat» dels delictes. Tot i que Sarkozy i els seus advocats van afirmar que estava motivada per l’«odi». Des d’aleshores, el que un dia va ser el president francès amb més popularitat internacional dorm en l’única presó que queda al centre de París. Tot i que no ho fa com un altre pres normal, ja que en el seu cas, dorm acompanyat de dos policies «donada la seva condició i les amenaces que pesen sobre ell», segons va confirmar el ministre de l’Interior, Laurent Nuñez.
No només això, Sarkozy rep més visites que la resta dels delinqüents d’aquesta presó. No només de la seva família, sinó també del mateix ministre de Justícia, Gérald Darmanin, una trobada que ha suscitat crítiques, especialment per part de magistrats.
El malson de Nicolas Sarkozy no acaba aquest dilluns. L’expresident sabrà el 26 de novembre si el Tribunal de Cassació confirma o no la seva condemna en apel·lació d’un any de presó pel cas Bygmalion, en què va ser sentenciat pel finançament il·legal de la seva fallida campanya presidencial del 2012.
