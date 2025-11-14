Trump afegeix l’obesitat i el càncer a les raons per denegar el visat
Els oficials consulars i d’ambaixada també podran rebutjar sol·licitants si han superat l’edat de jubilació
Idoya Noain
El 2020, quan es va fer l’última revisió mèdica de la seva primera presidència, Donald Trump entrava pel seu pes, altura i índex de massa corporal en la categoria d’obès, com el 16% dels adults de tot el món. Tot i que suposadament en quatre anys s’ha quedat només en sobrepès avui, amb les xifres del 2020 i si fos un ciutadà d’un altre país demanant un visat per als EUA, podria veure’s rebutjat.
El Departament d’Estat del republicà ha decidit que l’obesitat i altres problemes mèdics crònics com el càncer, malalties cardíaques i diabetis poden ser motiu per denegar a un estranger el visat o el permís de residència.
Els oficials consulars i d’ambaixada també podran rebutjar sol·licitants si han superat l’edat de jubilació, segons quantes persones tinguin dependents (siguin nens o pares) i també si aquests dependents tenen "necessitats especials" o discapacitats.
Avís a consolats
Es tracta de nous paràmetres que van molt més enllà dels controls mèdics tradicionals, fins ara centrats en malalties infeccioses o en condicions que permetien preveure que el sol·licitant d’entrada als EUA acabaria requerint ingrés en una institució, amb el cost corresponent a càrrec del Govern. Aquests criteris apareixen recollits en un cable que Marco Rubio, secretari d’Estat, va enviar el 6 de novembre per informar les ambaixades i consolats, i del qual es va fer ressò una web especialitzada en notícies de sanitat.
"Alguns problemes mèdics, que inclouen però no es limiten a diabetis, malalties cardiovasculars, respiratòries, del metabolisme i neurològiques i problemes de salut mental poden requerir centenars de milers de dòlars en cures", diu el document, que impel·leix els funcionaris a "considerar la salut d’un sol·licitant" de papers a l’hora de concedir-los o denegar-los.
