Llum verda inicial per desclassificar tots els papers del cas Epstein
Només un republicà vota contra la norma, que ara ha de ser ratificada pel Senat
Idoya Noain
Han hagut de passar quatre mesos des que el republicà Thomas Massie i el demòcrata Ro Khanna van presentar la proposta de llei per desclassificar tots els arxius sobre Jeffrey Epstein que té el Departament de Justícia dels Estats Units però finalment ahir va arribar la votació d’aquesta norma i va ser aprovada pràcticament per unanimitat a la cambra baixa. Només un republicà, el representant de Louisiana Clay Higgings, va votar contra la proposta.
El resultat aclaparador 427-1 a favor de la norma era una cosa impensable fa uns dies però que s’ha fet realitat després que diumenge el president, Donald Trump, assumís que no podia mantenir la resistència a la proposta de llei (el suport de la qual va arribar prèviament a denunciar com un "acte hostil"). I aquest cap de setmana passat el president va acabar animant tots els congressistes del seu partit a recolzar la legislació, tot i que insisteix que tot el debat és una "mentida" orquestrada i explotada pels demòcrates.
Es tracta d’un moment transcendental per a les víctimes del pederasta, un inversor acomodat amb poderoses connexions en els àmbits econòmic i polític, que des dels anys 90 va explotar més d’un miler de dones joves i menors, i que el 2019 es va suïcidar a la cel·la després de ser imputat per càrrecs federals. L’aprovació és el primer pas d’un procés legislatiu que ha de superar el Senat i obtenir la firma de Trump. Però és també, i políticament sobretot, un moment determinant per al mandatari.
