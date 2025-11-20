Un incendi obliga a evacuar la zona de negociacions de la COP30
El foc va ser controlat en pocs minuts sense causar ferits i la cimera continua el seu curs
EFE
Un incendi al recinte on tenen lloc les negociacions de la cimera climàtica de l’ONU (COP30), a la ciutat de Belém, al Brasil, obliga aquest dijous a evacuar totes les persones que es troben al lloc, abans que els bombers controlin el foc.
Les flames es desfermen cap a les 14.30 hora local (18.30 hora espanyola) en un punt de l’anomenada Zona Blava, administrada per les Nacions Unides i on es troben les sales de reunió i els diversos pavellons dels països i organitzacions internacionals que participen en la trobada.
El governador de Pará, Helder Barbalho, i el ministre de Turisme del Brasil, Celso Sabino, informen els periodistes que l’incendi queda controlat en pocs minuts i que no hi ha ferits.
El personal de seguretat aïlla la zona de l’incendi i ordena l’evacuació de les desenes de persones presents per les sortides d’emergència, fet que genera moments de tensió.
Les causes i l’origen de l’incendi encara són desconeguts, així com l’abast dels danys. Informacions preliminars apunten que comença al pavelló de l’Índia.
“És una cosa que podria passar a qualsevol lloc del planeta. No hi ha possibilitat de cancel·lar la cimera, que està sent un èxit. La COP acabarà demà tal com està previst”, afirma Sabino.
La COP30 de Belém afronta aquest dijous una penúltima jornada clau per desencallar les negociacions sobre adaptació climàtica i una sèrie de fulls de ruta per abandonar els combustibles fòssils i acabar amb la desforestació. Unes hores abans, el secretari general de l’ONU, António Guterres, fa una roda de premsa en aquesta Zona Blava en què anima els negociadors a arribar a un acord “equilibrat”.
Els mesos previs a la celebració de la cimera estan marcats pels greus problemes logístics de Belém, porta d’entrada a l’Amazònia brasilera, a causa de la falta d’infraestructures i els alts preus de l’allotjament.
Ja iniciada la COP30, l’ONU envia una carta a la Presidència brasilera queixant-se d’alguns aspectes de les infraestructures i demana reforçar la seguretat després que una protesta indígena irrompi al recinte
