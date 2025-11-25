Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La crisi del Pròxim Orient

Bany de masses de Hezbol·là després de l’assassinat del seu número dos

Milers de partidaris del grup xiïta acudeixen a Beirut al funeral de Haitham Abu Ali Tabatabai, mort en un atac israelià

Imatge del funeral

Imatge del funeral / HUSSEIN MALLA

Andrea López-Tomàs

Beirut

Centenars d’homes es colpegen el pit a l’uníson. Canten amb l’ai al cor. Ploren a cara descoberta. Ahir els carrers dels suburbis del sud de Beirut es van omplir de llàgrimes, càntics i laments. El funeral pel número dos de Hezbol·là, Haitham Abu Ali Tabatabai, en va ser el catalitzador. "Estem tristos, perquè hem perdut un tresor", reconeix un dels assistents a l’enterrament del líder junt amb dos lluitadors més del grup xiïta libanès. La tarda anterior diversos míssils els van matar, i a dues persones més, mentre eren en un apartament al cor dels suburbis beirutins.

De perfil, es pot percebre la precisió dels impactes. Sis projectils van perforar l’edifici i van volatilitzar la seva quarta i cinquena planta. Els equips de la defensa civil encara llancen restes de formigó i ferro al carrer, on la vida continua. Fins i tot els locals comercials del mateix bloc es mantenen oberts. Mentrestant, una pregunta es cola entre la pols grisa que encara domina l’ambient: ¿respondrà Hezbol·là a l’enèsima agressió israeliana? "Això depèn d’ells, nosaltres confiem que sabran prendre la millor decisió possible", afirma la Nur, una jove dependenta.

"Continuarem obrint i continuarem vivint la nostra vida, que és el que més molesta l’enemic", afirma a EL PERIÓDICO junt amb la seva companya Marwa. No fa falta dir el seu nom. A qualsevol racó dels suburbis del sud de Beirut, tots saben que, quan s’esmenta l’enemic, només es poden referir a Israel.

TEMES

Tracking Pixel Contents