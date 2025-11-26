Almenys 12 morts en un gran incendi de tres gratacels de Hong Kong
Les flames es van propagar per la bastida de bambú instal·lada en un dels edificis, situat al districte de Tai Po
EFE
Almenys 12 persones han mort i 16 han resultat ferides en un incendi de gran magnitud en una urbanització del districte de Tai Po, al nord de Hong Kong , on les flames s'han propagat per la bastida de bambú instal·lada en un bloc.
La policia ha indicat que a més de les víctimes hi ha un nombre indeterminat de persones atrapades a l'interior dels tres edificis afectats pel foc, mentre que les autoritats han elevat el nivell del foc a 4 en una escala d'1 a 5 per la ràpida evolució. Una densa columna de fum i l'esfondrament de parts de la bastida es poden apreciar en imatges difoses en xarxes socials i mitjans locals, mentre diverses carreteres properes van ser tancades al trànsit.
Wang Fuk Court, el complex on ha tingut lloc el sinistre, està immers en un procés de renovació per valor de 330 milions de dòlars hongkonesos (42 milions de dòlars, 36,6 milions d'euros), una proposta que va generar descontentament entre nombrosos residents l'any passat. El complex compta amb 1.984 habitatges , que allotgen uns 4.000 residents.
Aquest succés s'emmarca en una sèrie d'incendis relacionats amb bastides a Hong Kong, que han exposat vulnerabilitats a les estructures de construcció i renovació urbana.
- Aquestes són les races de gossos que els veterinaris aconsellen no tenir, però que molta gent posseeix
- Li roben el patinet a Igualada, el troba a través del seu GPS i s'enfronta al lladre per recuperar-lo
- Ramón Vallés, pilot d'Igualada: 'Quan aterro a Barcelona m'encanta ensenyar als passatgers Montserrat des de l'avió
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu
- L'Ajuntament de Manresa considera que el niu de vespa asiàtica de l'escola Serra i Hunter no suposa un perill
- La cadena Miró es prepara per tancar a Manresa
- Denuncien un grup de motoristes que circulaven pel Parc natural del Cadí-Moixeró
- Una gran hemorràgia després del part va delatar la mare inculpada per la mort del seu nadó a l'Alt Urgell