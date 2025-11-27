Tiroteig a prop de la Casa Blanca: un home fereix a trets dos militars
L’agressor, que també va resultar molt greu, va agafar una arma i va disparar als guàrdies nacionals al costat d’una estació de metro
Idoya Noain
Dos soldats de la Guàrdia Nacional dels EUA van resultar greument ferits ahir al ser tirotejats a escasses dues illes de la Casa Blanca, a les portes de l’estació de metro de Farragut West, en ple centre de Washington DC. El sospitós, que va resultar ferit en l’incident i es trobava al tancament d’aquesta edició en estat crític com les seves víctimes, es mantenia sota custòdia.
En una roda de premsa a Washington, l’alcaldessa de la capital, Muriel Bowser, va informar que es va tractar d’"un atac deliberat" i el director de l’FBI, Kash Patel, va informar que el succés es tractarà com un cas federal.
En aquesta compareixença, Jeffery Carroll, un dels responsables de la policia metropolitana de la capital, va explicar que l’incident es va produir al voltant de les 14.15 hores. El sospitós va girar una cantonada, es va dirigir caminant cap a militars que estaven als voltants de l’estació de metro, va aixecar un braç amb una pistola i els va començar a disparar.
Segons fonts de la CNN que han vist un vídeo del succés, va disparar a boca de canó i almenys va fer tres trets abans que algú respongués. Les autoritats no han pogut aclarir encara qui va ser que els va disparar.
A l’hora d’escriure aquestes línies, el sospitós no havia sigut identificat per les autoritats i segons CNN no portava documentació a sobre a l’hora de ser detingut i tampoc cooperava amb els agents. Les autoritats també van informar que els soldats estaven en el moment de la roda de premsa en estat crític. Van aclarir així la confusió creada per Patrick Morrisey, el governador de Virgínia Occidental, l’estat d’on procedien els dos militars, que va arribar a informar a X de la mort dels dos militars tot i que després es va retractar i va dir que tenia "informacions contradictòries".
El president Donald Trump, que des de dimarts es troba a Palm Beach (Florida), on passarà les vacances del Dia d’Acció de Gràcies, va emetre un comunicat a la xarxa social Truth Social en què va titllar d’"animal" el sospitós i va prometre que "pagarà un alt preu". "Déu beneeixi la nostra gran Guàrdia Nacional i tots els nostres militars i agents de l’ordre –va escriure–. Són realment unes grans persones".
El secretari de Defensa, Pete Hegseth, va anunciar després de l’ocorregut que desplegarà a petició de Trump 500 militars més de reforç a la capital. Aquesta mesura es produeix malgrat que la setmana passada una jutge del districte, Jia Cobb, va declarar que el desplegament de la Guàrdia Nacional a Washington era possiblement il·legal. La magistrada va deixar en pausa la seva decisió fins a l’11 de desembre per donar temps al Govern a apel·lar.
Emboscada premeditada
El tiroteig, amb aires d’emboscada premeditada que alimenten la idea d’un atemptat, eleva la tensió al voltant del desplegament militar, que Trump va autoritzar a la capital a l’agost. És part d’una polèmica campanya del president en què, amb diferents arguments, ha desplegat efectius militars a diverses ciutats.
